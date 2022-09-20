«Торпедо» — «Витязь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» местное «Торпедо» сломило сопротивление «Витязя» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав победу в серии буллитов.

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Основное время завершилось со счётом 1:1. На исходе второго периода в большинстве счёт открыл нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов с передачи Денниса Яна. На четвёртой минуте третьего периода защитник «Витязя» Жереми Руа сравнял счёт с передач Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона.

В овертайме голов зрители не увидели. В серии буллитов подмосковная команда не реализовала ни одной попытки, в то время как за «Торпедо» отличились Алексей Кручинин и Василий Атанасов.



В следующем матче «Торпедо» на своём льду сыграет с «Трактором» (21 сентября в 19:00 мск). «Витязь» примет ярославский «Локомотив» (21 сентября в 19:00 мск).

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