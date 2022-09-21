«Куньлунь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

20 сентября в матче КХЛ в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Прогнозы на все матчи КХЛ.
На 15-й минуте Райан Спроул вывел китайскую команду вперёд. На 44-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Владислав Каменев. На 10-й секунде овертайма Зак Лесли принёс «Куньлуню» победу. Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из трёх побед. Для китайского клуба этот успех стал вторым подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 24 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Спартак».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч «Амур» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 4.10.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Трактор» с коэффициентом 3.70.
Почему «Адмирал» ничего не сможет противопоставить «Металлургу».
Нападающий «Колорадо» стал самым высокооплачиваемым хоккеистом мира.
- 21 сентября 2022
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
- 20 сентября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:50
-
21:15
-
20:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00