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«Куньлунь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

«Куньлунь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал
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20 сентября в матче КХЛ в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

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На 15-й минуте Райан Спроул вывел китайскую команду вперёд. На 44-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Владислав Каменев. На 10-й секунде овертайма Зак Лесли принёс «Куньлуню» победу. Таким образом, прервалась победная серия ЦСКА из трёх побед. Для китайского клуба этот успех стал вторым подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 24 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Спартак».

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