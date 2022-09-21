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Шотландия — Украина: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций

Шотландия — Украина: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Шотландия – Украина.

Ставка: Украина не проиграет и ТБ 1.5 за 2.12.

«В июне, когда эти две сборные встречались в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ, у шотландцев не было шансов – они уступили во всех компонентах и заслуженно остались за бортом, проиграв 1:3 у себя дома.

Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.

Не думаю, что соотношение сил изменилось за это время, более того, украинцы, не имевшие на тот момент должной игровой практики, сейчас уже на ходу.

У шотландцев не будет двух ведущих игроков – капитана Робертсона и центрального защитника Хэнли. У Украины, правда, тоже две существенные потери – у Зинченко проблемы с икроножной мышцей, а Шапаренко порвал «кресты», но, пожалуй, у гостей будет больше возможностей безболезненно заменить этих ключевых игроков. К тому же все остальные звёзды у них в строю – и Мудрик, и Яремчук, и Малиновский, и Цыганков, и Ярмоленко», — сказал Петросьян.

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