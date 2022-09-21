Шотландия – Украина: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Лиги наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч Шотландия – Украина в Лиге наций.



Ставка: ничья за 3.10.



«Матч Лиги наций, который открывает осеннюю стадию турнира. В среду будет сыгран только один матч. Украина достаточно уверенно чувствует себя в группе, но Шотландию надо отцеплять от себя. Команды уже играли в июне этого года. Тогда Украина выиграла уверенно — 3:1. Но, я думаю, мотивация была несравнимо другой, потому что там шла битва за путёвку на чемпионат мира. Сейчас ситуация немножко другая.



Прогноз на матч Шотландия — Украина с коэффициентом 3.20.



Хоть по именам состав Украины выглядит довольно прилично, но не все футболисты в лучшей форме. Ярмоленко уехал играть на Ближний Восток. В каком состоянии он сейчас находится, думаю, загадка для всех.



Я думаю, что хороший вариант ставки на такую игру — это ничья. Коэффициент достаточно высокий — 3.1. Мне не кажется, что кто-то из соперников обладает такими качествами, чтобы сформировать большое преимущество по ходу матча.

Украина вообще будет играть достаточно осторожно. Впереди у неё ещё игра с Арменией, потом ответный матч через шесть дней. Ей надрываться с Шотландией нет вообще никакого смысла. Да и не сказать, что Шотландия — грозная, атакующая сборная», — сказал Андронов.



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