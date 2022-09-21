Бивол — Рамирес: когда бой, дата боя, коэффициенты букмекеров

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Оцениваем шансы Дмитрия Бивола в бою с Рамиресом.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 14:00 мск.

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. Информации о трансляции поединка Бивол — Рамирес на территории России на данный момент нет.

Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 боях.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

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