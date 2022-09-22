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Бельгия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги наций

Бельгия — Уэльс: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги наций
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Уэльс.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.60.

«Сборная Бельгии входит в число сильнейших команд планеты на сегодняшний день, так что явно рассчитывает на борьбу за плей-офф, однако для этого нужно выигрывать оставшиеся матчи. Единственное поражение в групповой стадии бельгийцы потерпели от Нидерландов (1:4) в первом туре.

Прогнозы на главные матчи дня.

Сборная Уэльса замыкает квартет и готовится к понижению в классе. Единственное очко коллектив набрал, как ни странно, с сегодняшним оппонентом, разойдясь миром 1:1. В предыдущем туре гол Бэйла на 92-й минуте с пенальти мог принести ещё одно, но Нидерланды (2:3) успели забить ещё.

Думаю, что валлийцы не смогут оказать сегодня сопротивление, всё-таки разница в классе слишком ощутима. К тому же на выезде им будет намного тяжелее. У хозяев остаются шансы на первую позицию, однако для этого нужна крупная виктория, которой и жду от бельгийцев сегодня», — сказал Павлюченко.

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