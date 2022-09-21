Бельгия — Уэльс. С таким Эденом Азаром будет проще

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Бельгия — Уэльс. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех валлийцев оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Уэльс 22 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Уэльс получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Наций Бельгия — Уэльс (22.09.2022)

Отгремели первые два тура группового этапа еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, а возвращается Лига наций. На 22 сентября запланировано 10 встреч 5-го тура. В одной из них на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе померяются силами Бельгия и Уэльс. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

За первые четыре тура текущего розыгрыша Лиги наций бельгийцы потерпели одно поражение — от Нидерландов (1:4). Также они сыграли вничью как раз с Уэльсом (1:1) и одержали две победы над сборной Польши (6:1 и 1:0). Лучший бомбардир сборной Бельгии Ромелу Лукаку принял участие только в одном из этих матчей — с голландцами.

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При этом, он был заменён уже на 27-й минуте из-за травмы. Грядущий матч форвард также пропустит, так как продолжает восстанавливаться от полученного на тренировке повреждения. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес решил не вызывать его в расположение национальной команды, дабы исключить риск рецидива перед чемпионатом мира.



Впрочем, для нынешней сборной Бельгии отсутствие Лукаку — это не катастрофа. Во-первых, в полном порядке находится Кевин Де Брёйне. Выступающий за «Манчестер Сити» хавбек отметился шестью голевыми передачами и одним забитым мячом в семи стартовых турах текущего розыгрыша АПЛ. Также он совсем недавно был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Во-вторых, постепенно возвращается в форму капитан «красных дьяволов» Эден Азар. Недавно нападающий мадридского «Реала» выдал отличное выступление в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0). За 60 минут на поле он успел отметиться несколькими ключевыми передачами, ассистом и забитым мячом.

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Сборная Уэльса же за четыре встречи текущего розыгрыша Лиги наций не одержала ни одной победы. Во всех матчах, кроме ранее упомянутой игры с Бельгией, она потерпела поражения — от Польши (1:2) и Нидерландов (1:2 и 2:3). К чести валлийцев стоит отметить, что они ни разу за этот период не уходили с поля без забитого мяча.

Однако с тех пор многое изменилось, причём не в лучшую для «драконов» сторону. Сразу два лидера команды — Гарет Бэйл и Аарон Рэмси — ещё сильнее сбавили, в частности, из-за травм. Как и ожидалось, мадридский «Реал» и «Ювентус» не захотели продлевать с ними контракты в межсезонье. В результате, первый присоединился к «Лос-Анджелесу» из МЛС, а второй перебрался в «Ниццу».



В новых клубах футболисты смотрятся совсем невзрачно. Бэйл принял участие в 11 матчах в МЛС и отметился только двумя голами. Рэмси сыграл в восьми встречах во всех официальных турнирах и забил один мяч. За этот период «Ницца» одержала лишь две победы — над «Лиллем» (2:1) во встрече 5-го тура Лиги 1 и над «Маккаби» из Тель-Авива (2:0 ДВ) в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций.



Впрочем, даже если не брать в расчёт тонус лидеров, сборная Бельгии выглядит явным фаворитом грядущего матча. Почти все её футболисты небезуспешно выступают за элитные клубы Европы. Национальная команда Уэльса тем же похвастаться не может. Полагаем, сыграет П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.69.

За четыре встречи этого розыгрыша Лиги наций валлийцы пропустили восемь мячей, что немало. Бельгийцы за этот же период забили девять голов. Шесть из них отгрузили Польше в матче 2-го тура, который проходил на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Грядущая встреча также состоится на домашнем стадионе «красных дьяволов». Выводы напрашиваются сами собой.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Бельгия — Уэльс 22 сентября 2022 года

Если уж Польшу сборная Бельгии дважды обыграла (один раз даже крупно) без Ромелу Лукаку, то в предстоящем матче у неё тем более вряд ли возникнут проблемы. Как мы выяснили, с тех пор заметно прибавили Эден Азар и другие футболисты бельгийской национальной команды. Валлийцы же напротив — регрессировали. Думаем, хозяева выиграют и забьют не менее двух голов.



Ставка: победа Бельгии и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.69.

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