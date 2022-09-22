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«Куньлунь» — СКА: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Куньлунь» — СКА: ставка Германа Титова на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.66.

«Позавчера «Куньлунь» прилично удивил, обыграв ЦСКА на своём льду. После той победы игроки наконец-то могут поверить в свои силы. Но на очереди ещё более грозный соперник – СКА, который громит всех подряд. И неважно, где играет команда Ротенберга – дома или в гостях. Восемь подряд побед питерских армейцев говорят сами за себя. Да, серия когда-то прерывается, но я не верю, чтобы это случилось сегодня, в Мытищах.

Почему «Куньлунь» не сможет продлить победную серию.

Относительно результативности в матче сказать крайне трудно. Может быть как град шайб, так и закрытый хоккей. А в том, что победит СКА как минимум в две шайбы, у меня сомнений нет. Так что берём победу питерцев с форой (-1.5)», — сказал Титов.

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