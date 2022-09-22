Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 26.30: Франция просыпается, Ловрен выручает

22 сентября пройдут очередные матчи Лиги наций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 26.30 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги наций Хорватия – Дания 22 сентября

Когда Хорватия оказалась в одной группе Лиги наций со сборной Франции, все заговорили о реванше за финал чемпионата мира 2018 года. Да и сами хорваты признавались, что у них был «комплекс Франции». И вот – два матча с французами позади, и в этих встречах хорваты набрали четыре очка.

Но сенсационное поражение от Австрии, да ещё и дома, спутало все карты. И теперь нужно обязательно второй раз обыгрывать Данию, чтобы выходить в финальную часть этого медленно набирающего вес турнира.

Чтобы победить, хорваты должны надеяться на оборону. Здесь может пригодиться вернувшийся после долгого отсутствия Деян Ловрен. Очередную молодость переживает и капитан команды Лука Модрич. Он в шестой раз подряд признаётся игроком года в Хорватии, а потом забивает за «Реал» в Лиге чемпионов. В силу возраста Модрич уже не играет полные матчи, но тех минут, что он проводит на поле, хватает, чтобы приносить огромную пользу.

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Почему надежда на оборону? Потому что хорваты мало забивают. В последних пяти официальных матчах сборная Хорватии забила только четыре мяча. Третья подряд победа 1:0, похоже, ключ к успеху хорватов в этой отборочной группе. Поставить на такой точный счёт можно с коэффициентом 7.50.

Прогноз на матч Лиги наций Франция — Австрия 22 сентября

Сборная Франции успешно выступила на трёх предыдущих международных турнирах. Похоже, к текущему розыгрышу Лиги наций подопечные Дидье Дешама отнеслись не со всей серьёзностью, набрав лишь два очка за четыре тура. Поскольку над «трёхцветными» нависла угроза понижения в классе, в заключительных встречах группового этапа они должны активизироваться и набрать максимально возможное количество очков.

Французы за счёт кадрового превосходства доминируют на поле. Подводит реализация — забито лишь три мяча (0,75 мяча в среднем за игру). К примеру, в отборе к ЧМ в Катаре Мбаппе и компания поражали ворота соперников в три раза чаще (2,25 гола за игру). Учитывая, что клубный сезон в самом разгаре и футболисты уже вышли на пик формы, в грядущем противостоянии Мбаппе и компания должны конвертировать превосходство в атакующем потенциале в разницу в счёте.

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Сборная Австрии после отставки Франко Фоды и последующего назначения Ральфа Рангника не отличается стабильностью результатов. Качество игры в обороне, несомненно, повысилось, но эти усилия нивелируются достаточно слабой игрой вратарей. Они отразили лишь 18 ударов из 23 выполненных в створ. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Франции с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Уэльс 22 сентября

Сборная Бельгии входит в тройку лучших сборных рейтинга ФИФА. Команда Роберто Мартинеса играет по схеме 3-4-3, точнее, её вариации — 3-4-2-1. Миши Батшуайи и компания ещё ни разу не покидали поле без гола. За шесть матчей забили девять мячей, из которых семь в ворота сборной Польши (6:1 — дома и 1:0 — на выезде).

Сборная Уэльса играет от соперника. Контролирует мяч в среднем 41,3% времени. Команда проводит 43% игрового времени в центре поля и за счёт высокого прессинга рассчитывает на успешную контратаку. Игроки выполняют по 11,5 перехвата за игру (четвёртый показатель в Лиге А Лиги наций). Подопечные Роберта Пейджа забивали в каждом матче. На этом фоне недооценивать их не стоит.

«Золотая молодёжь» сборной Бельгии к Лиге наций относится не всерьёз, но и мириться с поражениями тоже не намерена. После стартовой неудачи с Нидерландами (1:4) подопечные Роберто Мартинеса мобилизовались. В следующих трёх турах они набрали семь очков. На фоне разницы в классе и фактора поля рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 2.5 за 1.77.

Экспресс на матчи Лиги наций 22 сентября

Ставка 1: победа Хорватии в матче с Данией со счётом 1:0 за 7.50.

Ставка 2: победа Франции с форой (-1.5) в матче с Австрией за 2.15.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче Бельгия – Уэльс за 1.77.

Общий коэффициент: 7.50 Х 2.15 Х 1.77 = 26.28.

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