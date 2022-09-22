Прогноз на матч Хорватия — Дания в Лиге наций с коэффициентом 7.50

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА между сборными Хорватии и Дании.

Ставки: обе забьют — нет за 1.90, Хорватия победит со счётом 1:0 за 7.50.

Когда Хорватия оказалась в одной группе Лиги наций со сборной Франции, все заговорили о реванше за финал чемпионата мира 2018 года. Да и сами хорваты признавались, что у них был «комплекс Франции». И вот – два матча с французами позади, в этих встречах хорваты набрали четыре очка.

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Всё бы ничего, да только сенсационное поражение от Австрии, да ещё и дома, спутало все карты. И теперь нужно обязательно второй раз обыгрывать Данию, чтобы выходить в финальную часть этого медленно набирающего вес турнира.



Пожалуй, у хорватов надежда только на оборону. Здесь может пригодиться вернувшийся после долгого отсутствия Деян Ловрен. Защитник «Зенита» залечил травму лодыжки, выходит на каждый матч чемпионата России с капитанской повязкой и, похоже, снова уверен в себе. Очередную молодость переживает и капитан команды Лука Модрич.

Он в шестой раз подряд признаётся игроком года в Хорватии, а потом забивает за «Реал» в Лиге чемпионов. В силу возраста Модрич уже редко играет полные матчи, но тех минут, что он проводит на поле, хватает, чтобы приносить огромную пользу.



Почему надежда на оборону? Потому что хорваты мало забивают. За последние пять официальных матчей сборная Хорватии забила только четыре мяча. Третья подряд победа 1:0, похоже, ключ к успеху хорватов в этой отборочной группе. Поставить на такой точный счёт можно с коэффициентом 7.50.



На то, что матч выйдет упорным и продлится, как говорится, «до первого гола», намекает и статистика встреч сборной Дании. В восьми из 11 последних матчей с участием Дании забивала только одна команда. Эти восемь матчей пять раз завершились в пользу Дании и дважды – победой их соперников, одним из которых как раз и стала Хорватия. Поставить на «обе забьют – нет» можно за 1.90.

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