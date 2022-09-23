Германия — Венгрия: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги наций

23 сентября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч Лиги наций между сборными Германии и Венгрии.
Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет «OKKO Спорт».
Явным фаворитом считается сборная Германии: заключить пари на подопечных Ханс-Дитера Флика можно за 1.26. Успех сборной Венгрии доступен за 12.00. Ничья идёт за 6.30.
Аналитики рассчитывают на большое количество голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, при этом тотал меньше 2.5 доступен за 2.40. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 2.00.
После четырёх туров Венгрия лидирует в группе, набрав семь очков. У Германии на один балл меньше и вторая строчка. Соперники этих сборных по группе — команды Италии и Англии.
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