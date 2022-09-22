Германия – Венгрия. Флик на деле докажет, что лучше Лёва

23 сентября состоится матч группового этапа Лиги наций Германия – Венгрия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех венгров оценивается аналитиками в 14.00. На ничью предлагают поставить за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия – Венгрия 23 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Германия – Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч Лиги наций Германия – Венгрия (23.09.2022)

На групповой стадии Лиги наций командам осталось провести всего по два матча, и в некоторых квартетах уже в ближайший четверг могут определиться победители. Одна из наиболее интригующих встреч состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, где сразятся сборные Германии и Венгрии. «Орлы» отстают от соперника всего на один балл, но обеим командам в спину дышит сборная Италии. Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск.

Начальный отрезок руководства Ханс-Дитера Флика у руля сборной Германии пока напоминает качели. После бесславного ухода Йоахима Лёва с его бывшим помощником и главным тренером мюнхенской «Баварии» «орлы» очень мощно стартовали – отборочный турнир к чемпионату мира провели идеально, одержав семь побед в семи матчах с общим счётом 29:2. Затем последовали четыре ничьих подряд со счётом 1:1, и во многом именно они стоили команде важных очков в группе Лиги наций.

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Самое удивительное в этих матчах то, что у Германии наметились серьёзные проблемы с реализацией. Стиль игры Флика подразумевает полное доминирование над соперником в атаке, компромиссов этот специалист не приемлет. Есть стартовый атакующий план на игру, и он должен сработать. Сперва получалось – Армении в двух матчах забили 10 голов, в ворота Лихтенштейна отправили 11, а ещё по четыре получили Исландия и Северная Македония.

С обороняющимися соперниками уровня Италии, Англии и Венгрии немцам едва удавалось забить по одному голу и в среднем нанести хотя бы десять ударов в сторону ворот. Тогда впервые заговорили о лёгком кризисе в сборной, но Флик внезапно смог эффектно завершить международную паузу разгромной победой над Италией (5:2). Этот успех всерьёз вдохновил немецкую футбольную общественность, что неудивительно, ведь более убедительного успеха с новым тренером команда ещё не добивалась.

Однако успех необходимо закрепить, и главная цель – сбросить с вершины сборную Венгрии. Флик не склонен к особым экспериментам в тактическом плане. Тренер использует сбалансированную схему 4-2-3-1 и костяк из игроков «Баварии». Хотя сейчас не обошлось без проблем, ведь положительный тест на коронавирус сдали Мануэль Нойер и Леон Горецка, поэтому на вратарской позиции и в опорной зоне будет ротация.

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У сборной Венгрии вариантов по составу далеко не так много, но им они и не требуются. Команда Марко Росси очень сыгранная и дисциплинированная. Тренер привил ей осторожный защитный стиль игры, приносящий стабильно положительный результат на протяжении года. «Волшебные мадьяры» хорошо показали себя ещё на Евро-2020, хоть и не вышли из группы, а теперь и вовсе творят историю.

Венгры не смогли пробиться на чемпионат мира, но сделали серьёзную ставку на Лигу наций. Пока в своей очевидно сложной группе, вопреки всем прогнозам о том, что команду безальтернативно ждёт последнее место, эта сборная не проваливается – ей удалось одержать две победы над англичанами с общим счётом 5:0, а сенсационная победа (4:0) на выезде и вовсе стала рекордной для венгров.

Марко Росси ставит игру в три центральных защитника, трансформируя схему в полноценную пятёрку при обороне. У него в составе есть и дерзкие работоспособные фланги, и молодое креативное нападение с тройкой Доминик Собослаи, Адам Салаи и Роланд Шаллаи. Гости не отличаются высокой результативностью, но достаточно эффективны – в семи последних матчах они забивали минимум по одному голу. При этом в обороне по-прежнему надёжны, пропустив больше двух мячей в 10 предыдущих играх лишь от Италии.

Сборная Венгрии проиграла всего один раз в семи последних официальных матчах. На чужом поле показатели у гостей ещё лучше – в 12 предыдущих встречах минимальные поражения им нанесли только Италия и Албания (0:1). Кроме того, Венгрия дважды подряд едва не обыгрывала Германию – две последние встречи завершались результативными ничьими, но всякий раз «орлам» приходилось отыгрываться. Поэтому борьбу навязать в предстоящем матче они вновь смогут.

И всё же в данный момент никакой недооценки со стороны Германии быть не может. Игра с Италией показала, что команда Ханс-Дитера Флика настроена серьёзно и заключительные матчи перед чемпионатом мира должна провести на топовом уровне. Хозяева намерены одержать первую победу над венграми за полтора года, а теперь на кону ещё и первое место в группе. Учтём, что две прошлые ничьих немцев с этим соперником были ещё при руководстве Лёва.

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Теперь у Ханс-Дитера Флика будет своя попытка доказать, что он лучше прежнего тренера. «Орлы» с ним в 13 встречах пока не проигрывали, но одержали восемь побед с разницей в два и более голов. Подопечные Марко Росси не отступят, но на сей раз в гостях не смогут сдержать соперника. Рассмотрим фору (-2) на Германию с коэффициентом 2.33.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Германия – Венгрия 23 сентября 2022 года

Битва прямых конкурентов в борьбе за первое место в группе. Сборная Венгрии уже давно доказала, что с ней необходимо считаться, потому что она способна стабильно отбирать очки у фаворитов. Команда Росси показывает очень уверенную игру в обороне и весьма эффективна в нападении. Германию при Ханс-Дитере Флике нельзя похвалить за стабильность, ведь пока у команды серии ярких матчей сменялись откровенно слабыми, но класс этой сборной никуда не делся. Немцы давно не знают поражений, а в последней игре разгромили Италию и перед ЧМ хотят развить успех. На сей раз не слишком верится в сенсацию от Венгрии.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.33.

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