Франция — Австрия: результат матча Лиги наций, какой счёт, как сыграли, кто забивал

22 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Франции принимала команду из Австрии. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
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Сборная Франции уже в первые 45 минут потеряла двух игроков. Сначала на 23-й минуте матча из-за травмы поле покинул Жюль Кунде (вместо него вышел Вильям Салиба), а в перерыве из-за проблем с голенью не смог продолжить игру голкипер Мик Меньян (был заменён на Альфонса Ареола).
Во втором тайме дела у Франции пошли в гору. На 56-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Килиан Мбаппе. Через девять минут форвард Оливье Жиру сумел увеличить преимущество своей команды.
После пяти туров Франция идёт на третьем месте в группе, набрав пять очков. При этом французы уже точно не поднимутся выше. Австрия с четырьмя баллами замыкает турнирную таблицу.
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