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Грузия — Северная Македония: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций

Грузия — Северная Македония: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Грузия – Северная Македония.

Ставка: Грузия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.83.

«Грузинская сборная была в полном порядке в июньских матчах — три победы в четырёх матчах и 12 забитых мячей. Команда Вилли Саньоля была полна уверенности и грамотно расправлялась со своими соперниками. Случилась осечка в домашней игре с болгарами, но там элементарно не повезло – подавляющее преимущество не вылилось хотя бы в один забитый мяч.

Почему Грузия победит Северную Македонию.

С македонцами грузин устроит ничья, которая позволит выиграть группу. Думаю, что они сыграют примерно в таком же ключе, как и в Скопье, где они, чётко действуя вторым номером, умудрились выиграть 3:0. Предположу, что расчёт будет схожим – сыграть максимально организованно без мяча и организовать что-то впереди, благо и Хвича, и Зурико, забивший за «Бордо» в дебютном матче, в отличной форме», — сказал Петросьян.

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