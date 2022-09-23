Грузия — Северная Македония: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Грузия – Северная Македония.
Ставка: Грузия не проиграет и ТБ 1.5 за 1.83.
«Грузинская сборная была в полном порядке в июньских матчах — три победы в четырёх матчах и 12 забитых мячей. Команда Вилли Саньоля была полна уверенности и грамотно расправлялась со своими соперниками. Случилась осечка в домашней игре с болгарами, но там элементарно не повезло – подавляющее преимущество не вылилось хотя бы в один забитый мяч.
Почему Грузия победит Северную Македонию.
С македонцами грузин устроит ничья, которая позволит выиграть группу. Думаю, что они сыграют примерно в таком же ключе, как и в Скопье, где они, чётко действуя вторым номером, умудрились выиграть 3:0. Предположу, что расчёт будет схожим – сыграть максимально организованно без мяча и организовать что-то впереди, благо и Хвича, и Зурико, забивший за «Бордо» в дебютном матче, в отличной форме», — сказал Петросьян.
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