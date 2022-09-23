Прогноз на матч Германия — Венгрия от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Германия — Венгрия от авторов Betassist.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.60.

Германия провалилась на ЧМ в России и последующем ЧЕ. После поражения в 1/8 финала ЧЕ-2020 от сборной Англии (0:2) была подведена черта под 15-летним периодом Йоахима Лёва у руля сборной.

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Под руководством Ханс-Дитера Флика бундестим успешно квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре, выиграв в семи заключительных матчах группового этапа с суммарным счётом 31:2. Команда продолжает играть по схеме 4-2-3-1. В рамках Лиги наций владеет игровой инициативой 65,6% встречи, но проводит лишь 29% игрового времени у штрафной соперников.

Футболисты не отличаются активной игрой впереди, выполняя по 11,3 удара, из которых пять в створ. Курс на омоложение команды в совокупности с отсутствием форварда, способного создать гол из ничего, привёл к снижению производительности. Играющий на острие атаки Тимо Вернер в ответственных матчах часто молчит, а забивает лишь более слабым соперникам.



Венгрия дважды переиграла вице-чемпиона Европы — сборную Англии (1:0 — дома и 4:0 — на выезде), а также удержала ничью в домашнем матче с Германией. Благодаря этим успехам подопечные Марко Росси возглавляют группу. Команда контролирует мяч лишь 37,6% игрового времени и в игре впереди по большей части рассчитывает на контратаки, выполняя по 13,8 перехвата мяча (лучший показатель в Лиге А).



Команда Ханс-Дитера Флика при поддержке родных стен должна добиваться победного результата и отвоёвывать место во главе группы. Недооценивать гостей тоже не стоит. Венгры могут подловить статусного визави на контратаке. На этом фоне рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 3.5 за 1.60.

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