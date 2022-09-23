Чехия – Португалия. Криштиану Роналду выплеснет эмоции

24 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Чехия — Португалия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех чехов оценивается в 4.58. На ничью дают коэффициент 3.58.

Ещё больше прогнозов — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги наций Чехия – Португалия 24 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Чехия – Португалия не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Чехия – Португалия (24.09.2022)

Чехи мощно выступили на Евро год назад, добравшись до четвертьфинала, но потом состав сборной начал обновляться, и результаты стали заметно хуже. Первый звоночек прозвенел, когда команда в квалификации на ЧМ-2022 финишировала лишь третьей, пропустив вперёд не только Бельгию, но и Уэльс. У подопечных Ярослава Шильгавы был шанс квалифицироваться через стыковые матчи Лиги наций, но они и там сели в лужу, уступив в полуфинале шведам.

В новом сезоне Лиги наций чехи успешно стартовали — с победы над Швейцарией и ничьей с испанцами, но очень быстро сдулись, когда пришла пора играть гостевые матчи с фаворитами группы. Испания и Португалия обыграли чехов с одинаковым счётом 2:0, не оставив им ни малейших шансов на успех. Теперь сборная решает задачу по выживанию в элитном дивизионе.

Месси задумался над возвращением в «Барселону».

Португальцы ощутимо подпортили себе шансы на выход из группы, проиграв швейцарцам. Подопечные Фернанду Сантуша сделали всё и даже больше, чтобы претендовать на успех в последней игре, но мяч каким-то мистическим образом не хотел залетать в ворота Йонаса Омлина. Голкипер творил чудеса и провёл свой первый «сухой» матч за сборную.

Теперь португальцы идут в роли догоняющих. Если они хотят занять первую строчку в группе, то им необходимо в двух оставшихся матчах набрать больше очков, чем испанцы. Португалия обычно успешно выступает в Лиге наций. Она выиграла первый розыгрыш в истории турнира, правда, в следующем сезоне не вышла из группы. Помешали очень мощные французы, которые в итоге и стали победителями. Набранных португальцами 13 очков хватило бы, чтобы выиграть две из четырёх групп элиты.

Нынешняя сборная Португалии — настоящий кладезь талантов. Сейчас постаревший Криштиану многими критикуем за слабую игру в клубе, но это может стать для него лишней мотивацией при игре за сборную. Впрочем, даже если у Роналду не пойдёт — не страшно, ведь есть другие не менее талантливые футболисты.

В Киргизии перед матчем с Россией рассказали о конфликте.

Недавно Криштиану получил награду, став лучшим бомбардиром сборных. Он забил 117 голов за 189 матчей. Естественно, форвард прокомментировал приз, сказав о том, что соскучился по наградам. Этот трофей должен взбодрить португальца и придать уверенности в очередном матче. Роналду остаётся в хорошей форме, и нет сомнений, что станет ключиком к победе в очередной встрече Лиги наций. Сейчас он на эмоциях и должен разрядиться.

Чехи с лета окончательно перешли на схему 3-4-3, которую Шильгавы стал наигрывать в связи с перестройкой и обновлением состава. Результаты пока так себе, но тренер продолжает гнуть свою линию. В оборону вернулся опытнейший Кудела, поскольку его партнёры в последних матчах изрядно начудили. Вернулся и Патрик Шик, который прошлые матчи сборной пропускал из-за травмы. Теперь Ян Кухта, в новом сезоне ещё не забивший ни одного гола, должен будет сесть в запас.

Посмотрим, как скажутся такие изменения на игре чехов. Многие из вызванных Шильгавы игроков сейчас не в лучшей форме. Собрать из заявки боеспособный основной состав более чем реально. Даже останутся те, кто сможет усилить игру со скамейки запасных. Единственной проблемной линией остаётся оборона. Там есть стабильно играющие на высоком уровне Зима и Цоуфал, но остальные до них не дотягивают.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций Чехия – Португалия 24 сентября 2022 года

У сборной Чехии явно просматривается разница между домашними и выездными результатами. Два матча дома – четыре очка, два на выезде – ноль очков и ноль забитых голов. Судя по всему, португальцам в Праге не стоит надеяться на лёгкую прогулку. Нападение чехов может быть очень опасным для любого соперника. К несчастью для хозяев, португальцы на хорошем ходу и выглядят гораздо серьёзнее. Роналду и компания наверняка очень сильно напрягут оборону чехов, которая является слабым звеном. У чехов хорошие шансы на гол, но вряд ли он поможет им зацепиться за очки.

Ставка: победа Португалии и обе забьют за 4.00.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Мбаппе вошёл в топ-10 бомбардиров в истории сборной Франции.

Анализ товарищеского матча Киргизия — Россия.

На матче в Киргизии будут флаг и гимн России.

Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.