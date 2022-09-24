Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ в Ярославле
Комментарии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Адмирал», который пройдёт 24 сентября в Ярославле.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.82.

«Локомотив» после серии из трёх поражений вернулся к жизни. Команда одержала ряд важных побед. Железнодорожники дважды обыграли «Витязь» (1:0 и 2:1), а также на выезде одолели крепкое московское «Динамо» (3:1).

Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.

В этих встречах на привычно высоком уровне отработала самая сильная линия хозяев — оборона. Игорь Никитин произвёл некоторые перестановки в составе, и ярославцы прибавили во всех компонентах игры. По итогам девяти матчей у «Локомотива» пять побед (одна в дополнительное время).

«Адмирал» при Леониде Тамбиеве стал сугубо оборонительной и прагматичной командой. «Моряки» действуют в низком темпе, стараясь вязать соперника ещё в средней зоне. Гости действуют агрессивно при борьбе за шайбу, но стараются избегать прямых нарушений правил. После девяти встреч в активе у клуба из Владивостока четыре победы (одна в дополнительное время).

Соперники являются приверженцами оборонительной тактической схемы. Команды не слишком сильны в позиционном нападении, что подтверждают последние результаты команд. Весьма вероятно, что зрители не увидят больше четырёх заброшенных шайб.

В семи последних встречах с участием «моряков» забито меньше пяти голов. Перспективно смотрится ставка «тотал меньше 4.5 шайбы» за 1.82. Ярославцы тоже мало пропускают, хотя и забивают нечасто.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Металлург» — «Куньлунь».

Оцениваем шансы СКА одержать десятую победу подряд в КХЛ.

Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Ак Барс» — «Трактор».

Капризов рассказал, боялся ли лишиться возможности покинуть Россию.

Прогноз с коэффициентом 3.35 на матч «Северсталь» — «Барыс».

«Северсталь» — «Барыс». Скабелка на подъёме, а Разин пошёл на спад «Северсталь» — «Барыс». Скабелка на подъёме, а Разин пошёл на спад
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022