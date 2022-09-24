«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ в Ярославле

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Адмирал», который пройдёт 24 сентября в Ярославле.
Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.82.
«Локомотив» после серии из трёх поражений вернулся к жизни. Команда одержала ряд важных побед. Железнодорожники дважды обыграли «Витязь» (1:0 и 2:1), а также на выезде одолели крепкое московское «Динамо» (3:1).
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
В этих встречах на привычно высоком уровне отработала самая сильная линия хозяев — оборона. Игорь Никитин произвёл некоторые перестановки в составе, и ярославцы прибавили во всех компонентах игры. По итогам девяти матчей у «Локомотива» пять побед (одна в дополнительное время).
«Адмирал» при Леониде Тамбиеве стал сугубо оборонительной и прагматичной командой. «Моряки» действуют в низком темпе, стараясь вязать соперника ещё в средней зоне. Гости действуют агрессивно при борьбе за шайбу, но стараются избегать прямых нарушений правил. После девяти встреч в активе у клуба из Владивостока четыре победы (одна в дополнительное время).
Соперники являются приверженцами оборонительной тактической схемы. Команды не слишком сильны в позиционном нападении, что подтверждают последние результаты команд. Весьма вероятно, что зрители не увидят больше четырёх заброшенных шайб.
В семи последних встречах с участием «моряков» забито меньше пяти голов. Перспективно смотрится ставка «тотал меньше 4.5 шайбы» за 1.82. Ярославцы тоже мало пропускают, хотя и забивают нечасто.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Металлург» — «Куньлунь».
Оцениваем шансы СКА одержать десятую победу подряд в КХЛ.
Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Ак Барс» — «Трактор».
Капризов рассказал, боялся ли лишиться возможности покинуть Россию.
Прогноз с коэффициентом 3.35 на матч «Северсталь» — «Барыс».
- 24 сентября 2022
-
11:00
-
10:58
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:15
-
07:32
-
07:14
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:00
-
04:15
-
03:30
-
00:09
- 23 сентября 2022
-
22:35
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45