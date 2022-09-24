«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ в Ярославле

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Адмирал», который пройдёт 24 сентября в Ярославле.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.82.

«Локомотив» после серии из трёх поражений вернулся к жизни. Команда одержала ряд важных побед. Железнодорожники дважды обыграли «Витязь» (1:0 и 2:1), а также на выезде одолели крепкое московское «Динамо» (3:1).

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В этих встречах на привычно высоком уровне отработала самая сильная линия хозяев — оборона. Игорь Никитин произвёл некоторые перестановки в составе, и ярославцы прибавили во всех компонентах игры. По итогам девяти матчей у «Локомотива» пять побед (одна в дополнительное время).



«Адмирал» при Леониде Тамбиеве стал сугубо оборонительной и прагматичной командой. «Моряки» действуют в низком темпе, стараясь вязать соперника ещё в средней зоне. Гости действуют агрессивно при борьбе за шайбу, но стараются избегать прямых нарушений правил. После девяти встреч в активе у клуба из Владивостока четыре победы (одна в дополнительное время).

Соперники являются приверженцами оборонительной тактической схемы. Команды не слишком сильны в позиционном нападении, что подтверждают последние результаты команд. Весьма вероятно, что зрители не увидят больше четырёх заброшенных шайб.

В семи последних встречах с участием «моряков» забито меньше пяти голов. Перспективно смотрится ставка «тотал меньше 4.5 шайбы» за 1.82. Ярославцы тоже мало пропускают, хотя и забивают нечасто.

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