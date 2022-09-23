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«Северсталь» — «Барыс», прогноз на матч КХЛ 24 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Северсталь» — «Барыс». Скабелка на подъёме, а Разин пошёл на спад
Данил Моисеев
«Северсталь» — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ
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Череповец круто стартовал, а казахстанцы ужасно начали сезон. Теперь они поменялись ролями.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Барыс». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 2.04, а успех казахстанцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Больше прогнозов на КХЛ — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Барыс» 24 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Северсталь» — «Барыс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.35. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» Череповец — «Барыс» Астана (24.09.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2022, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Барыс
Астана

На 24 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланированы пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и казахстанского «Барыса». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

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«Северсталь» после неплохого старта потихоньку сдаёт позиции. Команда выиграла лишь четыре встречи из девяти. При этом за последние три матча не побеждала ни разу. Андрей Разин потерпел поражение от СКА (1:2 Б), затем от минского «Динамо» (2:3) и московского «Динамо» (1:3). Тем самым клуб расположился на девятой строчке Западной конференции с девятью баллами.

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«Барыс», напротив, начало провалил, но уже два матча кряду побеждает, причём всухую. Сперва одержал верх над «Сибирью» (2:0), а накануне над «Автомобилистом» (2:0). У клуба также четыре виктории за девять официальных игр, он занимает шестую позицию в Восточной конференции с девятью очками. Такие успехи были добыты благодаря новому легионеру казахстанцев.

Юлиус Гудачек, любитель послематчевых шоу, отменно вписался в коллектив, и уже отстоял два матча на ноль. Усиление отменное, не стоит забывать, что у Андрея Скабелки достаточно легионеров. Больше нет ни в одной команде чемпионата КХЛ. Андрею Разину такое точно не по душе.

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Тем более что за всю историю насчитывается лишь 27 очных баталий, где у хозяев 12 побед, у гостей — 15. Явного перевеса не наблюдается, однако последние новости и матчи намекают на другое. Да и Андрей Разин наверняка это понимает. У него просто нет денег на легионеров. Поэтому работает с теми ресурсами, которые есть. Хотя и состав у «Северстали» боевой.

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Однако последние матчи явно подкосили команду, так ещё и в соперниках оппонент с неплохим усилением. Потому выделять фаворита сложно. У гостей за предыдущие выезды не было побед. У хозяев дома две виктории за четыре встречи. Статистика так себе. И всё же у казахстанцев сейчас дела идут лучше. Поэтому чаша весов даже может быть на стороне казахстанцев. Хотя и букмекеры так не считают.

В Череповце же за последние пять очных встреч у гостей четыре победы, но только две были одержаны в основное время. Поэтому Андрею Разину не позавидуешь. Плюс за прошлые 10 игр тотал матчей лишь дважды был ниже четырёх шайб. Так что с результативностью проблем ранее не было.

Да и со старта сезона «Северсталь» забросила 25 шайб, а «Барыс» же – 21 снаряд на данный момент. Потому вполне можно ожидать, что встреча будет верховой. И всё же, на наш взгляд, сейчас стоит рассмотреть ставку на то, что «Барыс» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 3.20. У гостей сейчас явно всё неплохо.

Хозяева же пока не могут порадовать болельщиков победной серией. Однако вряд ли Андрей Разин сдастся без боя, но и гости едут не на отдых, Андрей Скабелка с легионерами и отменным голкипером явно хочет в этом сезоне пройти дальше 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Северсталь» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 сентября 2022 года

Андрей Разин начал буксовать, имея серию поражений. Андрей Скабелка, наоборот, после подписания Юлиуса Гудачека не проигрывает. Да и статистика очных встреч в Череповце за гостями. Однако хозяева вряд ли сдадутся без боя, но сейчас предпочтительнее смотрятся гости. Поэтому проверим ставку на них через тотал больше. У соперников с результативностью проблем нет, и статистика очных встреч это доказывает.

Ставка: «Барыс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 3.20.

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