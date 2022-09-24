«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу

24 сентября в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.
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Мнение аналитиков при выборе фаворита разделилось, и они отдают лишь небольшое преимущество уфимцам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» можно с коэффициентом 2.23. Успех «Динамо» Минск оценён в 2.68. Ничья в основное время идёт за 4.10.
Эксперты уверены, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценён в 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 2.28.
Поставить на то, что победитель определится в овертайме, можно за 6.25. Если дело дойдёт до серии послематчевых буллитов, то сыграет коэффициент 7.80.
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