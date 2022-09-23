СКА — «Динамо». Не всё получается с третьей попытки

Подопечные Кудашова в третий раз за текущий сезон попробуют обыграть команду из Санкт-Петербурга, но опять неудачно.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех москвичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Динамо» 24 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (24.09.2022)

На 24 сентября в КХЛ запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре петербургского СКА и московского «Динамо». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

СКА под руководством Романа Ротенберга ещё ни разу со старта сезона не проигрывал. Победная серия клуба насчитывает девять игр. Таким образом, команда занимает первое место в Западной конференции с 18 баллами. Накануне без особых проблем на выезде удалось обыграть «Куньлунь» (6:3). Клубы показали неплохую результативность.

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Особенно выделялся Валентин Зыков из СКА, который отметился голом и хет-триком из ассистов. Хоккеист набрал уже 10 очков за девять встреч. Лучшим бомбардиром в составе является Марат Хайрулин с 11 очками (семь голов и четыре передачи) за девять матчей. Весьма неплохой результат.



«Динамо» Алексея Кудашова идёт не так хорошо, за девять встреч потерпев три поражения. Таким образом, клуб занимает третью позицию на Западе с 12 баллами. Накануне бело-голубые обыграли «Северсталь» Андрея Разина (3:1). Весьма неплохой результат. Однако до этого дважды проиграли: «Локо» (1:3) и как раз СКА на своём льду (2:3).

При этом соперники встретятся уже третий раз со старта сезона. Пока статистика за Романом Ротенбергом — две из двух побед. Как раз в Санкт-Петербурге СКА переиграл оппонента со счётом 4:1. Плюс за последние пять игр в культурной столице у гостей лишь одна победа. Поэтому фаворит в этой игре понятен.

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Мы бы сейчас проверили ставку на победу СКА + тотал больше 3.5 шайбы за 2.05. С результативностью у обеих команд порядок. Петербуржцы уже забросил 32 шайбы, больше только у «Автомобилиста» — 36. «Динамо» довольствуется 23 голами. Зато в защите обе команды пропустили по 14 шайб. Будет интересно посмотреть на ещё одну игру.

Хотя и Алексей Кудашов дома уже попытался победить Романа Ротенберга, но пока СКА единственный клуб, идущий без поражений, и вряд ли захочет отдавать очки дома. Тем более что у хозяев с результативностью и составом проблем особых нет. Хотя и есть четверо травмированных.



Это может быть на руку гостям, и всё же у Романа Ротенберга отменные тренерский коллектив и состав. Поэтому всё же остановимся на победе хозяев. У гостей всё неплохо, но на фоне соперника пока этого недостаточно. Нынешний СКА похож на «Металлург» в минувшем сезоне. Серия побед впечатляет.

СКА — «Динамо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 сентября 2022 года

Роман Ротенберг снова примет в Санкт-Петербурге Алексея Кудашова, статистика с начала сезона за СКА, плюс у хозяев девять побед кряду со старта сезона. Алексею Кудашову явно не повезло, соперник силён, и даже потеря некоторых хоккеистов вряд ли выбьет коллектив Ротенберга из победной колеи. Плюс соперники с неплохой результативностью, потому проверим комбинированную ставку на хозяев.



Ставка: победа СКА и тотал больше 3.5 шайбы за 2.05.

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