СКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Динамо» Москва.
Ставка: победа СКА за 1.78.
«В предыдущем туре бело-голубые сумели прервать в Череповце свою неприятную серию, но есть большие подозрения, что в Санкт-Петербурге «Динамо» распакует новую.
Во-первых, потому, что СКА в этом сезоне никому не проигрывает от слова «совсем». Вроде ничего особенного не показывает, но пока никому обыграть питерцев не удаётся, и лишь две команды – «Салават» да «Северсталь» — сумели зацепить в Санкт-Петербурге по очку. Во-вторых, потому, что эти соперники в текущем сезоне уже встречались дважды, и, исходя из вышесказанного, вы легко можете догадаться, чем эти встречи закончились с общим счётом 7:3.
Наконец, в-третьих, потому, что бело-голубые в последнее время играют с армейцами весьма натужно. Правда, если брать 10 последних очных встреч, состоявшихся в Северной столице, то там ничья. Но вот из пяти последних таких матчей «Динамо» выиграло только один.
В общем, всё нам говорит за то, что СКА и дальше пойдёт по сезону как по Бродвею. В принципе, девять побед с начала чемпионата подряд – уже достаточное количество для того, чтобы начинать играть на разрыв серии. И разрыв этот наверняка где-то неподалёку. Но, как мне кажется, не в предстоящем матче с «Динамо», который СКА снова выиграет и снова в основное время».
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