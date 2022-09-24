Емельяненко — Дацик: Вячеслав Василевский дал прогноз на бой с коэффициентом 2.29

Экс-чемпион М-1 Challenge в полутяжёлом весе Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

Ставка: победа Дацика техническим нокаутом или нокаутом за 2.29.

10 лучших экспрессов на сегодня.

«Фаворит для меня Вячеслав Дацик. В том состоянии, в котором он сейчас находится, Саше будет тяжело. Он хоть и немножко ожил после того, что с ним было, но я уверен — этого будет недостаточно.

Думаю, бой не продлится все раунды. Считаю, это будет первый или второй раунд. Закончится он нокаутом или техническим нокаутом, скорее, техническим нокаутом.

Дацик будет идти вперёд, рубиться с ним. Он навяжет ему такую драку, а Александр ничего не сможет противопоставить. Не хватит физического состояния».

Прогнозы на главные события дня.

Где покажут бой Дацик — Емельяненко.

Прогноз Николая Валуева на бой Дацик — Емельяненко.

Почему Емельяненко не сможет победить Дацика.

Емельяненко: Дацик ляжет как пятиконечная звезда.

Емельяненко перед поединком с Дациком выбрал себе новое бойцовское имя.