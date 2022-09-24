Емельяненко — Дацик: Вячеслав Василевский дал прогноз на бой с коэффициентом 2.29

Экс-чемпион М-1 Challenge в полутяжёлом весе Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.
Ставка: победа Дацика техническим нокаутом или нокаутом за 2.29.
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«Фаворит для меня Вячеслав Дацик. В том состоянии, в котором он сейчас находится, Саше будет тяжело. Он хоть и немножко ожил после того, что с ним было, но я уверен — этого будет недостаточно.
Думаю, бой не продлится все раунды. Считаю, это будет первый или второй раунд. Закончится он нокаутом или техническим нокаутом, скорее, техническим нокаутом.
Дацик будет идти вперёд, рубиться с ним. Он навяжет ему такую драку, а Александр ничего не сможет противопоставить. Не хватит физического состояния».
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