Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Сибирь» 25 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Сибирь» от авторов Betassist. Встреча состоится 25 сентября в Новосибирске.

Ставка: победа «Сибири» с форой (0) за коэффициент 1.80.

Во многом эти команды сейчас равны, но обе переживают не самый лучший период начала сезона. «Витязь» угодил в серьёзную полосу неудач, проиграв пятый матч подряд. Команде Вячеслава Буцаева пока удаётся держаться в первой восьмёрке, но ещё одна потеря очков их выбросит на дно Западной конференции.

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У клуба хозяев резко наметились серьёзные проблемы с нападением, ведь в первых четырёх матчах, когда команда постоянно выигрывала, она забрасывала минимум три шайбы дома, а на отрезке пяти предыдущих встреч забила всего четыре гола.



Стоит отметить, что все соперники «Витязя» были из верхней части таблицы чемпионата, но сейчас ему предстоит принять тоже непростого оппонента. «Сибирь» продолжает идти очень неровным ходом – подопечные Андрея Мартемьянова стабильно чередуют победы и поражения, при этом их нельзя назвать домашней или гостевой командой.

У гостей отнюдь не самая надёжная оборона, пропускающая регулярно в среднем по две шайбы, но в атаке проблем нет – только в двух играх из десяти они не смогли забить хотя бы дважды.



Вот и на сей раз оборона «Витязя» во главе с вратарём Дмитрием Шикиным едва ли справится. На своей площадке хозяева также способны поддержать атакующую активность, поэтому голов на сей раз должно быть много. Предлагаем рассмотреть ставку на успех «Сибири» и возьмём на неё нулевую фору за 1.80.

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