«Витязь» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ с коэффициентом 2.72

Журналист Максим Лебедев сделал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Сибирь».

Ставка: победа «Витязя» за 2.72.

«Начав сезон с четырёх побед подряд и выскочив на заснеженный Олимп турнирной таблицы КХЛ, «Витязь» после этого потерпел пять поражений. И теперь замыкает снизу зону плей-оофф Западной конференции. Что тогда, выигрывая, что сейчас, проигрывая, «Витязи» играют, в принципе, одинаково.

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Дело в каких-то неуловимых мелочах, плюс, конечно же, в расположении фортун, которая вначале давала балашихинской команде вытаскивать равные и даже статистически проигранные матчи, а теперь не даёт вытаскивать даже статистически выигранные. А добрый взгляд фортуны в нашем деле – великая вещь.

Нельзя сказать, чтобы у новосибирцев было всё в порядке. Когда команда проигрывает три из четырёх последних поединков, ничего хорошего в этом нет. И ведь проигрывают сибиряки в основном равным соперникам, все гранды у них ещё впереди. То есть и тут налицо серьёзные проблемы, особенно с реализацией, ведь больше двух шайб за матч «Сибирь» в последнее время практически не забивает.

Статистика личных встреч опять-таки достаточно неоднозначна. То есть, если брать целиком весь десяток последних матчей, сыгранных на «поляне» подмосковной команды (а «поляны» эти были и в Чехове, и в Подольске, а теперь в Балашихе), то там ничья, но три последних домашних междусобойчика «витязи» выиграли. А три матча команд из разных конференций – это, на минуточку, три полноценных сезона. То есть последняя победа «Сибири» в гостях над «Витязем» датирована сентябрём 2018 года.

С учётом всего вышеизложенного, было бы вполне логичным предположить ничью в основное время, но вничью эти соперники почти не играют. Поэтому кто-то должен победить, и я «накаркаю», что этим кем-то станут «Витязи». Которым в последнее время сильно не везло, но вечно такое продолжаться не может. Поэтому подмосковную команду должно прорвать, и она наконец-то прервет свою пятиматчевую серию, одолев «Сибирь» в основное время, хоть и с минимальным преимуществом в счете».

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