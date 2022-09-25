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Испания — Швейцария: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто забил

Испания — Швейцария: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто забил
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24 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций, в котором сборная Испании принимала Швейцарию. Встреча проходила на стадионе «Ла-Ромареда» в Сарагосе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Прогнозы на все матчи дня.

Первыми во встрече открыли счёт гости. На 21-й минуте отличился защитник Мануэль Аканджи после передачи Рубена Варгаса.

На 55-й минуте Испания сумела сравнять счёт благодаря усилиям крайнего защитника Жорди Альбы, ассистировал ему Марко Асенсио. На 58-й минуте Швейцария снова вышла вперёд — на этот раз благодаря автоголу Эрика Гарсии, поразившего ворота Уная Симона.

Оставшаяся часть встречи прошла под диктовку гостей. Поэтому, несмотря на все усилия, испанцы не смогли сравнять счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Швейцарии со счётом 2:1.

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