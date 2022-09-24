Нидерланды — Бельгия. Помощь Депая и де Йонга не потребуется

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Нидерланды — Бельгия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех бельгийцев оценивается в 3.04. На ничью дают коэффициент 3.6.

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Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги наций Нидерланды — Бельгия 25 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды – Бельгия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Нидерланды — Бельгия (25.09.2022)

Этот матч — настоящая европейская классика, но в последние годы сборные Нидерландов и Бельгии друг с другом встречались редко, а уж в официальных играх тем более. Их летняя баталия в Лиге наций стала первой не товарищеской за 24 года и закончилась она неожиданно.

Дело в том, что в последние годы сборная Бельгии котировалась гораздо выше своих соседей. Бельгийцы успешно играли в крупных международных турнирах, а голландцы туда могли даже не отобраться. Тем не менее оранжевые уверенно разобрались с командой Роберто Мартинеса, забив четыре гола на её поле и пропустив только один в ответ.

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Теперь «красным дьяволам», чтобы претендовать на первую строчку, необходимо взять реванш с той же разницей мячей. Это уже задача со звёздочкой, а если учесть отсутствие Ромелу Лукаку, то уровень сложности повышается до практически невыполнимого.

Три дня назад Нидерланды уверенно разобрались с крепкой Польшей на её поле. Оборона оранжевых сдержала Роберта Левандовского, а голы Гакпо и Бергвейна поддержали статистику, по которой команда в этом розыгрыше Лиги наций ещё не забивала менее двух голов. Бельгийцы быстро оформили те же два мяча в ворота сборной Уэльса, но во втором тайме подсели, позволили сопернику отыграть один гол.

У «красных дьяволов» в последнее время слишком мало классных матчей, за которые можно похвалить. Летом сборная разгромила Польшу, год назад отправила три безответных мяча в ворота чехов. Вот и всё! Слишком мало для команды, которая считается топовой. В четвертьфинале минувшего Евро бельгийцы проиграли итальянцам. В полуфинале Лиги наций уступили французам, а потом снова итальянцам в матче за третье место.

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В сборной Бельгии продолжается смена поколений. Многие бывшие лидеры и игроки основы сильно постарели и не тянут необходимый уровень. Молодых талантов, как оказалось, не так уж много, они есть не на всех позициях. В атаке заслуживает внимания только Луа Опенда, в полузащите Шарль Де Кетеларе и Амаду Онана, а в защите Артур Теате и Зено Дебаст. У тех же Нидерландов сейчас ситуация с кадрами интереснее.

Полностью списывать со счетов бельгийцев мы бы не спешили. У сборной есть мощный костяк, хоть и с дырами в обороне, который может создать проблемы любому сопернику. Другое дело, что уже не так хорошо получается играть с позиции силы. Поэтому голландцам в первом круге сборная уступила.

В очном матче первого круга бельгийцы чрезмерно увлекались атакой, но без Лукаку, который травмировался ещё в начале матча, никак не могли забить. В ответ Нидерланды ловили их на контратаках и наказывали за ошибки.

Всё идёт к тому, что единственной помехой на пути к ещё одной победе оранжевых могут стать травмы или серьёзная ротация. Не примут участие в игре Френки де Йонг и Мемфис Депай — получили травмы. Правда, на все позиции у Нидерландов есть достойные претенденты, которые сделают всё, чтобы зарекомендовать себя перед чемпионатом мира. Поэтому ставим на победу хозяев за 2.22.

Прогноз и ставка на матч 6-го тура Лиги наций Нидерланды — Бельгия 25 сентября 2022 года

Сомневаемся, что Нидерландцы будут всеми силами оберегать устраивающий их счёт, а это любой, кроме поражения в три мяча и крупнее. Гостям надо рисковать и раскрываться или просто играть в своём стиле и смириться со второй строчкой. В первом случае у хозяев шансов на успех будет несколько больше, да и во втором их тоже будет немало. По уровню игры голландцы сейчас смотрятся очень мощно и могут повторить успех 1-го тура, хоть и в меньших масштабах.

Ставка: победа сборной Нидерландов за 2.22.

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