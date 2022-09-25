Нидерланды — Бельгия: где смотреть онлайн, время начала матча, прогнозы и ставки

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Нидерланды — Бельгия. Начало запланировано на 21:45 мск.
Посмотреть встречу можно на платформе «ОККО Спорт».
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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: в букмекерских конторах можно поставить на победу голландцев с коэффициентом 2.22. Успех бельгийцев оценивается в 3.04. На ничью дают коэффициент 3.60.
Букмекеры считают, что матч Нидерланды – Бельгия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.
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Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия с коэффициентом 2.66.
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