Эксперты оценили шансы Левандовского забить больше Бэйла в сегодняшнем матче

25 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Уэльс — Польша. Начало запланировано на 21:45 мск.

Прогнозы на все матчи Лиги наций.

Главными звёздами в нём будут считаться Роберт Левандовски, игрок сборной Польши, и Гарет Бэйл, выступающий за Уэльс.

Поляк постоянно выходит в основе, а вот у валлийца есть с этим проблемы. В прошлой игре он заменил Мура на 66-й минуте встречи. Оба за Лигу наций забили всего по одному мячу. Между ними может развернуться настоящая борьба.

Эксперты дали оценку возможностям звёздных футболистов. В битве спортсменов аналитики выделили фаворитом Роберта Левандовского и предложили на его победу с форой (0) коэффициент 1.66. Поставить на победу Гарета Бэйла с форой (0) можно с коэффициентом 2.05.

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