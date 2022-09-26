Англия — Германия: эксперты оценили шансы команд в матче Лиги наций

26 сентября в матче Лиги наций сыграют сборные Англии и Германии. Игра начнётся в 21:45 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Почему Англия не сможет победить Германию.
Сборная Англии считается фаворитом матча. Ставки на подопечных Гарета Саутгейта принимаются с коэффициентом 2.46. Шансы сборной Германии оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.
Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.06, а на ТМ 2.5 гола дают 1.81.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.85. Гол Англии идёт за 1.29, а за 1.39 можно сделать ставку на то, что забьёт Германия.
Перед финальным туром Германия с шестью очками идёт на третьей строчке в группе. У Англии два очка и последнее место, команда Саутгейта потеряла все шансы остаться в элитном дивизионе.
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