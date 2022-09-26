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ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 1.52.

«ЦСКА пропускает много – 26, а вот забрасывает мало – 27. На данный момент команда замыкает восьмёрку Запада, но это не так важно, как то, что армейская оборона больше не надёжна. А я предупреждала, что уход Корешкова скажется на всех фронтах.

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 2.05.

Два матча кряду ЦСКА не может спродюсировать больше одной шайбы, а козырь спартаковцев – терпение. В предсезонном турнире команды оторвались по полной, 6:3 в пользу армейцев. У обеих дружин нет ЦУ бежать в атаку сломя голову. Главная ставка будет сделана на контроль шайбы, тягомотину, простоту. «Спартак» не забивает в большинстве уже два матча. Хотя из забавного – до этого красно-белые проиграли три раза кряду, при этом забросив в каждой встрече по одной в большинстве. Золотая середина не найдена, но команда заточена на игру по счёту.

ЦСКА пока что попадает в список непредсказуемых команд: разгромно обыграл «Металлург», еле вытащил матч с «Нефтехимиком», заработал очко против вечно неудобного «Куньлуня», уступил в четыре шайбы безликому в этом сезоне «Ак Барсу». Но обе команды предпочитают спокойные и планомерные решения задач. Поэтому не удивит аккуратный первый период, напористый второй и раскрепощённый третий.

В среднем «Спартак» забрасывает меньше двух шайб за игру – 1,6, а армейцы – 3, но и пропускают красно-белые меньше. Перебои могут случиться где удобно, но в целом я ожидаю простоту в ТМ 5», — сказала Миронова.

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