Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Барыс» с коэффициентом 4.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Барыс» от авторов Betassist. Встреча состоится в Ярославле.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.08, ТБ 2.5 гола в первом периоде за 4.35.

«Локомотив» продуктивно завершает первый осенний месяц. После четырёх побед подряд удалось вскочить на шестую строчку турнирной таблицы. Несмотря на низкую результативность, хозяева в каждом матче создают несколько явных голевых моментов.

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В защите полный порядок, вратари тоже хороши. Осталось только дождаться, когда посыплются голы в сетку ворот соперника. Игра с «Барысом» для этого подходит идеально.



«Снежные барсы» дома демонстрируют звериную безжалостность к противнику, а на выезде ведут себя словно милые котята. Накануне рассыпались под давлением «Северстали» (2:5), хотя до этой игры дважды оставили ворота на замке. «Сибирь» и «Автомобилист» вернулись из Астаны с одинаковой «баранкой» (0:2). Скабелка наверняка нервничает перед встречей с бывшей командой, поскольку история очных игр явно не в его пользу.

Неудачное выступление «Барыса» на выезде в текущем сезоне дополняется безоговорочным превосходством «Локомотива» в очных играх. Восемь побед из восьми в последних матчах на ярославской арене. Рекомендуем изучить ставку «победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.08.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «тотал первого периода больше 2.5 шайбы» за 4.35. Отметим, что в пяти из восьми последних очных игр в Ярославле в первой двадцатиминутке соперники забросили минимум три шайбы.

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