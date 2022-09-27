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Швейцария — Чехия: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги наций

Швейцария — Чехия: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги наций
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27 сентября в Санкт-Галлене на стадионе «Кибунпарк» в матче Лиги наций сыграют сборные Швейаарии и Чехии. Игра начнётся в 21:45 мск.

Почему Швейцария обыграет Чехию в Лиге наций.

Сборная Швейцарии считается фаворитом матча. Ставки на хозяев поля принимаются с коэффициентом 1.69. Шансы сборной Чехии оценены в 5.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.15, а на ТМ 2.5 гола дают 1.75.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 2.17. Гол Швейцарии идёт за 1.18, а за 1.77 можно сделать ставку на то, что забьёт Чехия.

Перед финальным туром Швейцария с шестью очками идёт на третьем месте в группе. У Чехии четыре очка и последнее место.

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