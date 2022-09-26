Швейцария — Чехия. Мурат Якин обыграл Испанию и Португалию не для того, чтобы вылететь

27 сентября состоится матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Чехия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех чехов оценивается в 5.20. На ничью дают коэффициент 3.55.

Ещё больше прогнозов — здесь.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Чехия 27 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 6-го тура Лиги наций Швейцария — Чехия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.19.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Чехия (27.09.2022)

То, с какой лёгкостью вратарь разбил нос великому Криштиану, не оставляет сомнений в увлечении Томаша боевыми искусствами. Тем не менее геройства голкипера оказались напрасными — партнёры Роналду отгрузили четыре безответных мяча в ворота Чехии. Теперь у гостей нет иного варианта, как играть на победу.

В свою очередь, швейцарцы стали авторами одной из самых громких сенсаций 5-го тура. Они на выезде обыграли грозных испанцев (2:1) и существенно улучшили шансы на выживание в элитном дивизионе Лиги наций. «Красным крестоносцам» достаточно ничейного исхода в матче с Чехией, чтобы не вылететь. Такая диспозиция сложилась в группе перед заключительным матчем.

Неймар: у Бразилии есть все шансы пройти далеко на ЧМ-2022 в Катаре.

Турнирная ситуация предоставляет наставнику сборной Швейцарии Мурату Якину неоспоримые преимущества. Его умение выстраивать защитные ловушки и капканы, а затем за счёт молниеносных контратакующих действий наводить панику в штрафной соперника с каждым годом становится всё изощрённее. Отметим удобный для хозяев сценарий встречи, когда чехам необходимо играть на победу, а значит, идти вперёд большими силами.

В минувшем туре «красные крестоносцы» успешно применили такую тактическую схему против испанцев. Несмотря на статус и силу соперника, швейцарцы дважды забили Симону и нанесли фавориту первое поражение в текущем групповом турнире Лиги наций. В игре подопечные Якина максимально эффективно использовали свои козыри: хлёсткие контратаки и умение опасно для противника разыгрывать стандартные положения.

Главная роль в успехе национальной команды Швейцарии в матче с испанцами принадлежит защитнику Аканджи. В середине первого тайма Мануэль результативно подключился на розыгрыш углового и открыл счёт в матче. Затем именно после передачи лидера обороны швейцарцев победный мяч забил нападающий Брил Эмболо. Учтём при составлении прогноза высокую реализацию опасных моментов хозяевами. Из пяти ударов в створ два стали голевыми.

Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Англия — Германия.

Отдельного упоминания заслуживает надёжная оборона «красных крестоносцев». Испанцы владели мячом более 75% игрового времени, но извлечь серьёзных дивидендов из такого подавляющего преимущества не сумели. Только один гол пропустила крепкая защита швейцарцев во главе с разыгравшимся Яном Зоммером. Они оставили без голов португальцев в матче 4-го тура, а затем нейтрализовали сильные стороны подопечных Луиса Энрике.

По итогам пяти встреч группового этапа швейцарская сборная записала в актив шесть очков. Хозяева уже не смогут включиться в борьбу за выход в полуфинал, поскольку сильно отстали от португальцев. Отметим минусовую разницу мячей у Гранита Джаки и его партнёров (4:11). В первых встречах розыгрыша Лиги наций оборона действовала недостаточно плотно и компактно, что привело к нескольким чувствительным поражениям.

В отличие от соперника, национальная команда Чехии более чем уверенно начала групповой этап. Сборная обыграла в 1-м туре швейцарцев (2:1), а затем закончила ничейным результатом домашнюю встречу с испанцами (2:2). После такого старта болельщики ждали от команды продолжения беспроигрышной серии, но суровая действительность разбила мечты поклонников.

Сборная Чехии потерпела три поражения кряду и вместо выхода в полуфинал отчаянно сражается за выживание в элитном дивизионе. Нельзя сказать, что гости потеряли ключевых игроков из-за травм или футболисты растеряли форму. Вероятнее всего, на эмоциях чехи удачно сыграли два матча, а затем вернулись на свой привычный уровень, который не позволяет на равных соперничать с элитными командами вроде Испании и Португалии.

История соперничества сборных Швейцарии и Чехии с учётом товарищеских встреч состоит из пяти игр. На стороне чехов весомое преимущество. Они одолели «красных крестоносцев» в четырёх матчах. Хозяева записали в актив всего одну победу. Разница забитых мячей — 8:5 в пользу чехов. Обратим внимание, что в четырёх из пяти очных встреч оппоненты на двоих забили ровно три мяча.

«Челси» заплатит € 27 млн за 17-летнего полузащитника «Фулхэма».

Футболисты сборной Чехии в последних трёх турах резко сдали и проиграли во всех матчах с общим счётом 0:8. Перестало работать ранее эффективное нападение, а защита напоминает проходной двор. Швейцарцы, напротив, сделали выводы из стартовых неудач. Это доказывают уверенные победы над фаворитами группы: Испанией и Португалией.

Ситуация в группе подталкивает чехов к активным атакующим действиям, что весьма вероятно, приведёт к большому количеству забитых мячей. С учётом истории очных матчей рекомендуем обратить внимание на победу Швейцарии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.04.

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Швейцария — Чехия 27 сентября 2022 года

Соперники находятся на разных полюсах. Чехи в явном кризисе и уже три матча не могут забить гол, а «красные крестоносцы» обыграли двух фаворитов подряд и получили заряд уверенности в собственных силах. Турнирная ситуация вынуждает гостей идти вперёд и завоёвывать победу, даёт право швейцарцам действовать в излюбленном контратакующем стиле. Предполагаем, что Швейцария возьмёт верх в результативном матче.

Ставка: победа Швейцарии и тотал больше 2.5 мяча за 3.04.

10 лучших экспрессов на сегодня.

«Ливерпуль» и «Барселона» могут обменяться футболистами в январе.

Прогноз на матч Венгрия – Италия с коэффициентом 2.98.

Юран: тренер должен работать либо в сборной, либо в клубе.

Облак может сменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед».