СКА — «Торпедо»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».
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В составе армейского клуба шайбами отметились Дмитрий Яшкин с передачи Дамира Жафярова и Марата Хайруллина, Валентин Зыков, которому ассистировали Владислав Цицюра и Александр Волков, а также Волков — голевой пас на счету Зыкова и Никиты Камалова.
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. «Торпедо» находится на четвёртой строчке Запада, имея в своём активе 14 очков за десять матчей.
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