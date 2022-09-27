Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Торпедо»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал

СКА — «Торпедо»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто забивал
Комментарии

Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

В составе армейского клуба шайбами отметились Дмитрий Яшкин с передачи Дамира Жафярова и Марата Хайруллина, Валентин Зыков, которому ассистировали Владислав Цицюра и Александр Волков, а также Волков — голевой пас на счету Зыкова и Никиты Камалова.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл после 11 встреч. «Торпедо» находится на четвёртой строчке Запада, имея в своём активе 14 очков за десять матчей.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

Прогноз на матч «Динамо» М — «Авангард» с коэффициентом 3.35.

Почему «Витязь» не справится с «Амуром».

Хохлачёв стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории КХЛ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022