Португалия — Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Испания в Лиге наций.



Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.03.



«В Браге пройдет решающий матч в группе, где за выход в плей-офф борются Португалия и Испания. Португалия опережает испанцев на два очка.



Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.



Португальцев устроит в этом матче и ничья. В предыдущем матче Португалия обыграла Чехию без голов Роналду и в целом показала очень собранный футбол.



Испания дома проиграла Швейцарии (1:2), а Луис Энрике сказал, что это был худший первый тайм при нём в сборной. Теперь Испании нужна только победа.



В последних пяти очных матчах команды лишь раз пробили «верх», сыграв в России на чемпионате мира со счётом 3:3. В остальных матчах были «низы» и, как правило, ничьи. В этот раз снова вряд ли стоит ждать яркого футбола. Цена ошибки слишком высока.



Мне кажется, что вариант «тотал второго тайма больше первого» выглядит очень неплохо, так как во втором тайме почти наверняка придётся больше рисковать. Мне кажется, что эта пара примерно равная. Может быть, Португалия выглядит чуть мощнее по ресурсам. В любом случае основные результативные действия должны пройти во втором тайме», — сказал Генич.



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