«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.59.



«Начнём с того, что в этом дерби не работает. Не работают предыдущие матчи соперников. То есть и «Салават», и «Ак Барс» могут до этого провести целый ряд очень сильных или, наоборот, очень слабых матчей. А потом тот, кто всех крушил, проигрывает тому, кто не мог ни у кого выиграть. Потому что «зелёное дерби».

Весьма относительна и статистика личных встреч, которая, в принципе, во всех отношениях либо вовсе равна, либо у кого-то есть микроскопический перевес. Скажем, в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся на башкирской земле в рамках регулярных чемпионатов ВХЛ, «Салават» выиграл шесть матчей, «Ак Барс» — четыре. Для хозяев это не преимущество, а так, смех один.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.



«Салават» постепенно обретает игровую форму, но ведь и «Ак Барс» её тоже обретает, пусть медленнее, точнее, неторопливее, прекрасно понимая, что в нашей стране настоящий хоккей начнётся только в феврале. Тренеры не форсируют форму, терпят, а уж как умеет терпеть Знарок, у которого «Динамо» в чемпионский сезон потерпело тринадцать поражений подряд, мы хорошо помним.



«Салават» будет играть перед своими болельщиками, но далеко не факт, что «юлаевцам» это поможет. Родные стены на них практически не действуют, и они в течение сезона почти всегда набирают где-то одинаковое количество очков и дома, и в гостях. «Ак Барс» чуть больше склонен к родному льду «Татнефть-Арены», но в «зелёном дерби» это тоже не играет никакой роли.



В общем, всё будет решаться здесь и сейчас. И, на мой взгляд, для «Ак Барса», возможно, даже впервые в этом сезоне наступает день, когда ему надо показать «товар лицом». Бросив на весы и селекцию, и потраченные на неё деньги, и умения тренерского штаба. Если не получится, конечно, ничего страшного не случится, впереди ещё будет немало попыток. А вот если получится, «большие татары» начнут расчистку пути к вершинам турнирной таблицы. А они туда рано или поздно выберутся, никто в этом не сомневается.



Учитывая всё изложенное, а также куда больший потенциал казанского клуба, предположу суровую битву, по итогам которой именно «большие татары» наберут два очка. Сумеет ли при этом «Салават» набрать дома хотя бы одно – с ответом, скажу честно, затрудняюсь. Надеюсь, что получится и матч завершится ко всеобщему пусть и не полному, но всё-таки удовлетворению. И, главное, хочу увидеть интересный и умный хоккей. Ведь в хоккей, как мы знаем, играют настоящие мужчины, а ненастоящие пытаются играть в футбол», — сказал Лебедев.



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