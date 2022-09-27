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Экспресс на сегодня 27 сентября 2022 года, лучшие прогнозы на Лигу наций, рабочий экспресс на футбол

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 6.22: Роналду в финале, Холанд – в элите
Александр Ничипорук Николай Павлов
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Экспресс на Лигу наций
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Швейцария отправит Чехию в Лигу B.

27 сентября пройдут завершающие матчи группового этапа Лиги наций. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.22 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Португалия — Испания 27 сентября

После пяти туров Португалия возглавляет группу, опережая Испанию на два очка. Команда Фернанду Сантуша воспользовалась осечкой испанцев в параллельном матче 5-го тура со швейцарцами. Благодаря крупной победе над Чехией (4:0) она возглавила таблицу. Нынешняя сборная Португалии — концентрация талантливых игроков с опытом выступлений за топовые клубы ведущих европейских лиг.

От Бруну Фернандеша, Бернарду Силвы и Диогу Жоты до постаревшего Криштиану Роналду. Криштиану в последнее время подвергается критике за слабые выступления за «Манчестер Юнайтед», но остаётся лидером сборной. Причём не только в раздевалке, но и на поле.

Сборная Испании в Лиге наций контролирует мяч в среднем 71,4% встречи: проводит 46% игрового времени в середине поля и ещё 32% — у штрафной соперников. Команда Луиса Энрике нерационально использует территориальное преимущество и не конвертирует разницу в классе в разницу в счёте.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.

Игроки выполняют по 9,6 удара (из них 3,6 — приходятся в створ ворот). Забили семь голов за пять матчей и ни разу не покинули поле без гола. При таких раскладах рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.86.

Прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Чехия 27 сентября

Сборная Чехии взяла уверенный старт в Лиге наций. Обыграла швейцарцев (2:1) и сыграла вничью с испанцами (2:2). После такого спурта болельщики ожидали от команды конкурентной борьбы за выход в плей-офф, но эти надежды были разбиты о суровую реальность. Чехи проиграли в трёх встречах кряду и сейчас ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В грядущем матче их устроит только победа.

Швейцарцы подходят к заключительной встрече группового этапа в приподнятом моральном состоянии, выиграв в двух последних турах Лиги наций. Команда Мурата Якина в матчах с Португалией (1:0) и Испанией (2:1) показала характер и продемонстрировала свои умения в контратакующей игре. Учитывая фактор родных стен, запредельную турнирную мотивацию и превосходство в классе, рекомендуем ставку на победу Швейцарии за 1.64.

Прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Сербия 27 сентября

Сборная Норвегии имела три очка преимущества над сербами после четырёх матчей, но затем ситуация изменилась – подопечные Столе Сольбаккена внезапно уступили на выезде Словении (1:2), а Сербия не оставила шансов Швеции (4:1). Теперь конкуренты набрали по 10 очков, и у норвежцев даже нет преимущества по разнице мячей – они первые лишь за счёт личных встреч. «Викинги» до матча со Словенией не проигрывали в Лиге наций пять матчей подряд, а на домашнем стадионе во всех турнирах беспроигрышная серия равна шести матчам.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» с коэффициентом 3.20.

Хозяева не слишком радуют голами, редко забивая больше двух раз за игру, однако у них есть самый забивной форвард мира прямо сейчас – Эрлинг Холанд неустанно штампует голы за «Манчестер Сити», но не расслабляется и в сборной. За последние семь матчей Холанд не смог забить за Норвегию только в одной встрече – снова со Словенией. Победу над сербами в 1-м туре также принёс именно он (1:0). Теперь активность Эрлинга необходима команде особенно сильно, но сопернику тоже есть кем ответить.

Сербия всегда может положиться на Александра Митровича, который в трёх предыдущих встречах сборной забил пять голов. В таком матче едва ли стоит ждать осторожной игры, одной из команд нужно рисковать, а вторая легко накажет за ошибку. Поверим, что Норвегия реабилитируется за поражение от словенцев домашней викторией – победа хозяев идёт за 2.04.

Экспресс на матчи Лиги наций 27 сентября

Ставка 1: обе забьют в матче Португалия — Испания за 1.86.

Ставка 2: победа Швейцарии в матче с Чехией за 1.64.

Ставка 3: победа Норвегии в матче с Сербией за 2.04.

Общий коэффициент: 1.86 Х 1.64 Х 2.04 = 6.22.

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