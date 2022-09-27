Прогноз на матч Украина — Шотландия в Лиге наций

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина — Шотландия. Встреча состоится в Кракове (Польша).

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.14.

За последние три месяца турнирные пути сборных переплетались дважды. В полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 украинцы благодаря голам Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и Артёма Довбика победили со счётом 3:1. В перенесённом матче первого круга шотландцы взяли реванш, победив со счётом 3:0 благодаря голу Джона Макгинна и дублю Линдона Дайкса.

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Сборная Украины после непопадания на ЧМ в Катаре достойно выступает в Лиге наций. После пяти туров она располагается на второй строчке и в случае победы над Шотландией добьётся повышения в дивизионе. Смогут ли украинцы взять реванш за поражение недельной давности?



Жёлто-синие варьируют тактические схемы в зависимости от соперника и планов Александра Петракова на игру. Чаще используют 4-1-4-1 и 4-3-3. Сборная Украины владеет мячом в среднем 60,7% игрового времени: проводит 45% встречи в середине поля и лишь 26% — в атаке. Игроки выполняют по 11 ударов, из которых 4,2 приходится в створ ворот.

Как показал матч с Арменией, украинцы могут играть в яркий атакующий футбол и способны реализовывать завидный атакующий потенциал. Суммарно за пять матчей забили 10 голов. В заключительном матче группового этапа Лиги наций недооценивать хозяев не стоит.



При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 2,5 мяча за 2.14. Стоит присмотреться к пари на победу хозяев через тотал больше 2.5 мяча за 4.00.

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