Прогноз «Чемпионата» на матч Швеция — Словения в Лиге наций

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Швеция — Словения от авторов Betassist.

Ставка: Словения не проиграет за 2.04.

Сборная Швеции обнадёживающе начала турнир с гостевой победы над словенцами, но дальше всё пошло совсем не по плану. Крепкий европейский середняк, который отличался тем, что всегда давал бой более именитым соперникам, проиграл четыре матча подряд.

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Причём проиграл примерно равным сборным Норвегии и Сербии. В результате Щвеция опустилась на последнюю строчку в группе. И теперь она находится в шаге от понижения в классе, что скандинавов, естественно, не устраивает.



До прошлого тура последнюю строчку занимали как раз словенцы, но они наконец смогли одержать первую победу, волевую над сборной Норвегии, и теперь у них в активе пять очков против всего трёх у Швеции. Словенцы не проигрывают три матча и показывают достойный уровень игры. Если и уступают в этом плане более именитым соперникам, то совсем чуть-чуть.



Команды подходят к матчу в абсолютно разной форме. Шведов тут устроит только победа, но не факт, что они смогут её добыть. Предлагаем вам поставить на непроигрыш гостей за 2.04.

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