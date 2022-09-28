Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Авангард»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Динамо» — «Авангард»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил
Комментарии

27 сентября в Москве состоялся матч регулярного сезона КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

В первом периоде команды забитыми голами не отметились. В начале второго периода, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Павел Кудрявцев. На 10-й минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Динамо» Максим Сушко. На 12-й минуте третьего периода счёт размочил защитник омичей Алексей Береглазов с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста.

На последней минуте третьего периода третью, а затем и четвёртую шайбу забросил нападающий бело-голубых Максим Сушко, оформив хет-трик.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Почему «Сочи» не справится с минским «Динамо».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» с коэффициентом 3.80.

Прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь» с коэффициентом 2.20.

Член ИИХФ: России не будет на ЧМ-2023, даже если завтра закончится спецоперация.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022