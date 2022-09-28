«Динамо» — «Авангард»: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

27 сентября в Москве состоялся матч регулярного сезона КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
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В первом периоде команды забитыми голами не отметились. В начале второго периода, на пятой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Павел Кудрявцев. На 10-й минуте третьего периода счёт удвоил форвард «Динамо» Максим Сушко. На 12-й минуте третьего периода счёт размочил защитник омичей Алексей Береглазов с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста.
На последней минуте третьего периода третью, а затем и четвёртую шайбу забросил нападающий бело-голубых Максим Сушко, оформив хет-трик.
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