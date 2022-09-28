СКА — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Адмирал».



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.30.



«СКА без особых проблем разобрался в предыдущем туре с одним из неожиданных лидеров Западной конференции из Нижнего Новгорода. Более того, питерцы полностью закрыли нижегородскую атаку, выглядевшую до того матча одной из самых сильных как минимум на Западе, если не во всей лиге. Это даёт все основания предположить, что и с «Адмиралом» питерцы сумеют разобраться без всяких вопросов.

Почему «Адмирал» не сможет навязать борьбу СКА.



Дальневосточники в предыдущем туре внезапно весьма хорошо сыграли в Череповце, увезя оттуда два очка после серии послематчевых буллитов. Но даже эта победа не сильно увеличивает шансы владивостокцев в предстоящем питерском противостоянии. Просто потому, что это соперники из разных «весовых категорий». Это подтверждает и статистика личных встреч – шесть последних междусобойчиков, состоявшихся в Северной столице, СКА не просто выиграл. Он ещё забросил в этих шести матчах 33 шайбы, что даёт в среднем 5,5 шайбы за матч. А если ещё вспомнить, что в предыдущем туре «Адмиралу» пришлось разрываться в Череповце и играть дополнительное время, а потом ещё и пробивать буллиты...



В общем, «Адмирал» выиграть у нынешнего СКА, да ещё в Питере, не может. Питерцы проиграть могут, если выйдут в совершенно расслабленном состоянии, но, надеюсь, до этого дело не дойдёт. Итак, победа СКА в основное время, с преимуществом от трёх шайб и более, в матче с тоталом выше 6.5», — сказал Лебедев.



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