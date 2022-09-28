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«Химки» — «Локомотив»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Кубка России

«Химки» — «Локомотив»: прогноз Алексея Гасилина на встречу Кубка России
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Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» в рамках группового раунда Кубка России.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.24.

«Всем привет! Хочу поделиться с вами своим прогнозом на матч группового этапа Кубка России «Химки» — «Локомотив» (группа А).

Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.

Что у «Химок», что у «Локомотива» сезон в РПЛ не задался. Они соседствуют в нижней части турнирной таблицы. «Локо» — 12-я строчка, «Химки» — 13-я, при этом последние находятся в зоне стыков.

«Химки» за последние пять туров в РПЛ не одержали ни одной победы, у них четыре поражения и одна ничья. В Кубке «Химки» тоже показывают себя не лучшим образом, занимая последнее место в группе А, не набрав ни одного очка. Проиграли «Краснодару» (0:2) и, даже сыграв с «Пари НН» вничью (1:1), в итоге по пенальти потерпели поражение (3:5).

Но с «Локомотивом» «Химки» встретятся дома! Им просто необходима победа, чтобы прервать неудачную серию и настроиться двигаться дальше! Тем более соперник примерно такого же уровня. Подопечные Спартака Гогниева будут бороться, но борьба предстоит непростая.

«Локомотив» в этом сезоне очень разочаровывает своих болельщиков. Мы привыкли видеть «Локо» в лидерах или хотя бы наверху турнирной таблицы, и никакие махинации с тренерским штабом не помогают команде вернуть себе былую уверенность. «Локо» с начала сезона одержал только две победы в РПЛ, три матча сыграл вничью и потерпел пять поражений.

В Кубке России железнодорожники занимают третью строчку в группе А. Они потерпели поражение от «Нижнего Новгорода» (0:2), но зато с «Краснодаром» сыграли вничью (2:2), одержав победу в серии пенальти (3:1).

«Локомотив» смотрится поувереннее «Химок». И, я думаю, для «Локо» Кубок как второй по значимости российский турнир — очень неплохой шанс себя проявить, но для этого важно выйти из группы. А «Химки» — не самый тяжёлый соперник, чтобы упускать заветные очки», — сказал Гасилин.

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