ЦСКА — «Сочи»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Кубка России

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.
«Понятно, что после небольшого перерыва на матчи национальных сборных составы команд на кубковые матчи — это не совсем понятная история. ЦСКА дальше предстоит игра с «Химками», а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Однако давайте попробуем оттолкнуться от тех сочетаний, которые мы уже видели в прошлых матчах.
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.
В Кубке тренеры команды используют достаточно активную ротацию. Поэтому матч может запомниться большим количеством опасных моментов. Когда ЦСКА не использует Игоря Акинфеева, то пропускает больше. «Сочи» — грамотная команда, которая способна воспользоваться ошибками соперника», — сказал Гутцайт.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Лучшие прогнозы на матчи Кубка России.
Почему «Оренбург» может удивить «Динамо» в Кубке России.
Радослав Ковач: какое отношение российские футболисты имеют к происходящему на Украине?
Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.
- 28 сентября 2022
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:21
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 27 сентября 2022
-
21:43
-
20:50
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15