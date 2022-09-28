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ЦСКА — «Сочи»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Кубка России

ЦСКА — «Сочи»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Кубка России
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.

«Понятно, что после небольшого перерыва на матчи национальных сборных составы команд на кубковые матчи — это не совсем понятная история. ЦСКА дальше предстоит игра с «Химками», а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Однако давайте попробуем оттолкнуться от тех сочетаний, которые мы уже видели в прошлых матчах.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.

В Кубке тренеры команды используют достаточно активную ротацию. Поэтому матч может запомниться большим количеством опасных моментов. Когда ЦСКА не использует Игоря Акинфеева, то пропускает больше. «Сочи» — грамотная команда, которая способна воспользоваться ошибками соперника», — сказал Гутцайт.

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