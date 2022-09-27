ЦСКА — «Сочи». Бывший клуб Федотова проиграет в третий раз

28 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России ЦСКА — «Сочи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех сочинцев оценивается в 3.25. На ничью дают коэффициент 3.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Кубка России ЦСКА — «Сочи» 28 сентября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 3-го тура Кубка России ЦСКА — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Кубка России ЦСКА — «Сочи» (28.09.2022)

В среду состоится очередной, третий по счёту тур Кубка России. Наиболее ожидаемый поклонниками футбола матч пройдёт на московском стадионе «ЦСКА Арена». Хозяева принимают с недавних пор принципиального соперника «Сочи». Такой статус встреча обрела после перехода главного тренера Федотова в стан армейцев.

Несколько дней поклонники красно-синих с нетерпением ждали, чем закончится очередная эпопея со сменой хозяина армейской команды. ВЭБ.РФ покидает ЦСКА, а на его место приходит компания «Баланс Эссет Менеджмент», которая уже анонсировала продолжение работы Евгения Гинера в качестве руководителя спортивного направления.

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Пока ведущие европейские сборные проводят заключительный тур Лиги наций, гости постараются добыть первые очки в таблице. Минуло уже два тура, а проклятый «ноль» никак не уходит и держит на последней строчке. Неудачи в Кубке России начались для «Сочи» с поражения на выезде от «Урала» 0:2. Затем последовал ещё более возмутительный провал в игре с автозаводцами на домашней арене (1:3).

Основной виной такого нестабильного выступления «Сочи» служит ротация состава, к которой широко прибегает главный тренер. Одним из тех футболистов, кто выйдет на поле в среду, может стать нападающий Лука Джорджевич. Известный по выступлениям за тульский «Арсенал», питерский «Зенит» и «Локомотив» черногорец призван заменить Кассьерру на острие атаки.

Отсутствие ударного форварда сказывается на результатах команды. В Кубке России текущего сезона у сочинцев только один забитый мяч. В середине поля собраны интересные исполнители, но соперники уже раскусили тактическую хитрость тренерского штаба. Нобоа и Юсупов плотно перекрывают, а существующий набор футболистов в атаке не может давать результат.

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Подобных проблем начисто лишён в текущем сезоне популярный московский клуб. Летняя селекция превзошла все ожидания, и теперь практически на каждую позицию есть по два толковых исполнителя, соответствующего высоким европейским стандартам. Такое изобилие качественных игроков позволяет Федотову безболезненно проводить ротацию в Кубке, не теряя при этом качества и турнирных очков.

В подтверждение этому достаточно взглянуть на результаты команды — два матча выиграны с общим счётом 4:1. В воротах играет дублёр Игоря Акинфеева, позволяя ветерану перевести дух. Армейцы обыграли «Урал» (2:1) и «Торпедо» в столичном дерби (2:0). Ярко выраженного бомбардира пока в составе ЦСКА в кубковом турнире не нашлось. Сразу четыре футболиста отметились забитым мячом, среди них талантливый полузащитник Никита Ермаков.

История взаимоотношений ЦСКА и «Сочи» на футбольном поле состоит из девяти игр. Небольшое преимущество пока на стороне красно-синих. Они взяли верх над соперником в четырёх матчах. Сочинцы записали в актив три победы. Дважды судейские бригады фиксировали ничейный исход. Разница забитых мячей 13:12 в пользу подопечных Владимира Федотова. Мы учли при составлении прогноза, что семь из девяти матчей прошли результативно, а в шести из них оппоненты обменялись забитыми мячами.

По большому счёту терять гостям нечего. Очередное поражение максимально осложнит их борьбу за путёвку в плей-офф, поскольку им дважды играть с армейцами. Весьма вероятно, что наставники предоставят игровую практику молодым игрокам. С учётом истории очных матчей и текущих результатов рекомендуем обратить внимание на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 2.06.

Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» 28 сентября 2022 года

На групповом этапе Кубка России забито много мячей, встречи проходят результативно. Футболисты, которые получают шанс доказать свою силу и застолбить место в стартовом составе на чемпионат, стараются действовать ярко. Предположим, что команды отправят в ворота больше двух голов и обменяются забитыми мячами. Об этом можно судить по истории очных игр и текущим кубковым результатам.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 2.06.

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