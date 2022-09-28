«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России 28 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.32.
«Здесь ситуация интересная. «Пари НН» лидирует с пятью очками, но два матча он сыграл дома. «Краснодар» пока на своём поле не играл, он идёт вторым с четырьмя очками. Понятно, что «Краснодар» хочет идти дальше, и в домашней встрече команда будет максимально настроена на победу. Да, будет не хватать Сперцяна, который во вторник играл за сборную в Ирландии, но получат шанс ребята, которые были в тени.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» с коэффициентом 3.20.
«Нижний» же вообще оставался без главного тренера, который уезжал в молодёжную сборную. И, мне кажется, после такой паузы нижегородцам нужно будет время, чтобы снова поймать свой футбол. Команда интересная, играет в атаку, поэтому какие-то настройки за эти 10 дней могли потеряться.
Не исключаю, что «Пари НН» забьёт, но всё-таки «Краснодар» играет дома, у него обойма помощнее. Ставлю на победу «Краснодар» и тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.
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