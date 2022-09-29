Прогноз «Чемпионата» на матч «Динамо» Москва — «Амур» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Амур», который состоится 29 сентября в Москве.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.04.

В данный момент это две команды совершенно разного уровня. «Динамо» на старте сезона смогло развеять все сомнения скептиков по поводу своих возможностей – команда Алексея Кудашова добивается стабильного результата и уже располагается на втором месте в Западной конференции.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Более того, не стоит забывать, что именно динамовцы нанесли СКА пока единственное поражение – это важное достижение. Вратарь Илья Коновалов очень хорош, проблемы на последнем рубеже, похоже, наконец-то остались в прошлом.



У «Динамо» уже три победы подряд. «Амур» подобным похвастаться, естественно, не может. Клуб из Хабаровска снова угодил в серьёзную полосу неудач – у него пять поражений в шести последних матчах, а единственная виктория была добыта в серии буллитов с аутсайдером Запада, «Сочи». У гостей очень большие проблемы с атакой, которая в этом сезоне пока лишь в одном матче смогла забить больше двух шайб даже с учётом овертайма.



Единственным позитивным моментом для «тигров» сейчас может служить тот факт, что три из четырёх побед команды были достигнуты на выезде. Да и исторически играть с «Динамо» хабаровчане умеют, в 10 последних встречах чередуя победы и поражения.

«Динамо» в любом случае явный фаворит, но слишком крупной победы от него не ждём. Стоит рассмотреть ставку с форой -1.5 на хозяев с коэффициентом 2.04. Альтернатива — П1 через общий низ.

Рабочие экспрессы на хоккей — здесь.



Прогноз на матч ЦСКА — «Сибирь» с коэффициентом 2.54.



Журналист The Athletic: ради Овечкина я бы отменил офсайды!



Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.10.



Бучек: КХЛ всегда была и будет лучшей лигой в Европе.



Шведского хоккеиста осудили за преступление сексуального характера.