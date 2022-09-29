Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» в чемпионате Германии

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Байер», который состоится 30 сентября.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.23.

«Бавария» уходила на паузу матчей сборных в максимально скверном настроении – команда Юлиана Нагельсмана проиграла впервые в сезоне, проведя просто ужасный по качеству игры матч с «Аугсбургом» (0:1). Всё бы ничего, но до этой игры у чемпиона было три ничьих подряд, так низко в таблице к середине первого круга он ещё не падал. Не скрасила горечь даже победа над «Барселоной» в ЛЧ, ведь и там всё не так однозначно.

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Нагельсман критикует игроков, а игроки критикуют его, руководство пока поддерживает тренера, у которого длинный контракт, но уже дало ему время до начала октября – до игры с Дортмундом. Тренеру нужно действовать быстро, чтобы исправить ситуацию, но сейчас нет предпосылок для резкого преображения баварцев.

«Байер» может этим воспользоваться, ведь у него похожая ситуация. Херардо Сеоане держится на волоске, но пока «фармацевты» показывают неплохую игру и не проигрывают уже три матча подряд, а победа над «Атлетико» в ЛЧ и вовсе придала сил.



Тренер научился справляться без ряда игроков, в атаке полезен Сердар Азмун, который по-прежнему не забивает, но стабильно ассистирует. Леверкузен не проиграл в двух из трёх предыдущих матчей в Мюнхене. Можно рискнуть со ставкой «гости не проиграют» с коэффициентом 3.58.

Также в трёх последних матчах команд в Мюнхене было забито не более трёх голов. Возьмём тотал меньше 3.5 мяча за 2.23. Первая игра после международной паузы часто оборачивается сюрпризами.

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