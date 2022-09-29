Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Спартак» пока выиграл оба матча Кубка России, причем ни разу не пропустил. Мелёшин забивал и там, и там.

Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».

«Зенит» проиграл «Крыльям» и победил «Факел» со счётом 2:0. У питерцев будет отсутствовать Барриос, который забил за сборную Колумбии.

У «Спартака» все в строю, поэтому стоит ждать весьма событийный матч, богатый на голы. Скорее всего, «Зенит» будет играть основным составом. Вряд ли после двух побед над «Спартаком» и ситуации в группе питерцы будут сильно ротировать состав.

Бразильцы никуда не уезжали. Клаудиньо не сыграет из-за дисквалификации, но Малком будет, как и Вендел, поэтому будет близко к оптимальному составу. Ловрен уезжал и играл за свою сборную, но вернулся в отличном настроении, так как Хорватия пробилась в финальную четвёрку Лиги наций.

«Спартак» после двух поражений в очных встречах наверняка постарается прервать печальную серию. Мой прогноз — ТБ 2.5 за 1.70. Также можно рискнуть и взять ТБ 3 с расходом за чуть более высокий кэф», — сказал Генич.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Рабочие экспрессы на футбол.

Полузащитник «Спартака» Денисов: жаль, что у «Зенита» не сыграет Клаудиньо.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.

Прогноз на матч «Факел» — «Крылья» с коэффициентом 2.40.

Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат.

«Спартак» – «Зенит». Третий урок для Абаскаля «Спартак» – «Зенит». Третий урок для Абаскаля
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022