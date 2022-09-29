«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.
«Спартак» пока выиграл оба матча Кубка России, причем ни разу не пропустил. Мелёшин забивал и там, и там.
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
«Зенит» проиграл «Крыльям» и победил «Факел» со счётом 2:0. У питерцев будет отсутствовать Барриос, который забил за сборную Колумбии.
У «Спартака» все в строю, поэтому стоит ждать весьма событийный матч, богатый на голы. Скорее всего, «Зенит» будет играть основным составом. Вряд ли после двух побед над «Спартаком» и ситуации в группе питерцы будут сильно ротировать состав.
Бразильцы никуда не уезжали. Клаудиньо не сыграет из-за дисквалификации, но Малком будет, как и Вендел, поэтому будет близко к оптимальному составу. Ловрен уезжал и играл за свою сборную, но вернулся в отличном настроении, так как Хорватия пробилась в финальную четвёрку Лиги наций.
«Спартак» после двух поражений в очных встречах наверняка постарается прервать печальную серию. Мой прогноз — ТБ 2.5 за 1.70. Также можно рискнуть и взять ТБ 3 с расходом за чуть более высокий кэф», — сказал Генич.
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Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.
Прогноз на матч «Факел» — «Крылья» с коэффициентом 2.40.
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