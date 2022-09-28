«Спартак» – «Зенит». Третий урок для Абаскаля

Пусть Кубок проигрывает по накалу РПЛ, но это не помешает петербуржцам в очередной раз наказать красно-белых.

29 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Спартака» оценивается в 4.16. На ничью дают коэффициент 4.06.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит» 29 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Зенит» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит» (29.09.2022)

Матч между «Спартаком» и «Зенитом», безусловно, главное украшение 3-го тура Кубка России. Если в чемпионате петербуржцы до сих пор идут без поражений, то в Кубке они уже успели оступиться, проиграв «Крыльям». Второе поражение в планы чемпиона явно не входит, особенно в матче с принципиальным соперником.

«Спартак» после хорошего старта сезона немного забуксовал в начале сентября, но смог исправить ситуацию благодаря двум уверенным победам. Однако нужно делать скидку на уровень соперников. Новичок лиги из Воронежа звёзд с неба не хватает, а железнодорожники сейчас находятся в плачевном состоянии, равняться на них точно не стоит.

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«Зенит» с начала августа катком ехал по всем соперникам, которые попадались на пути. Не стали исключением и потенциальные конкуренты в борьбе за чемпионство: «Спартак», ЦСКА и «Динамо». Исключение было сделано только для «Крыльев». На кубковый матч Сергей Семак выпустил облегчённый состав, а потом Клаудиньо, оставил свою команду в меньшинстве. С большим трудом, но самарцы смогли дожать соперника под занавес матча.

После первого в сезоне поражения сине-бело-голубые сделали всё, чтобы в очередной раз напомнить остальным, кто на самом деле является сильнейшей командой России. Удаление Роберто Фернандеса значительно упростило задачу петербуржцам, но и в равных составах действующий чемпион просто возил по газону бронзового призёра РПЛ. Получилась отличная демонстрация силы: мол, если хотим, то можем обыграть любого, не смотрите на то, что иногда позволяем себе расслабиться.

Матч со «Спартаком», уже третий с начала сезона, должен стать чем-то похожим на прошлый тур РПЛ. Два раза Сергей Семак доказал превосходство своей команды, разбив москвичей и по счёту, и по игре в Суперкубке, а потом и в чемпионате, но там уже только по игре, а счёт был минимальным. «Зенит» в последнее время очень редко добивается крупных побед, хотя их должно было быть больше.

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Для «Спартака» в последние годы матчи с «Зенитом» превратились в сущее мучение. Десять игр — и ни одной победы. В последний раз красно-белые побеждали петербуржцев ещё на предсезонном турнире в начале 2019 года. Если же смотреть по официальным соревнованиям, то последняя победа «Спартака» была добыта ещё в 2017-м, когда командой руководил Массимо Каррера, а у руля «Зенита» стоял Роберто Манчини.

Можно сколько угодно рассуждать о том, что под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» прибавил и уже не будет таким безнадёжным, как в прошлом сезоне. Всё действительно так, но разговоры о борьбе за чемпионство, которые последовали за хорошим началом сезона, явно были преждевременными.

Чтобы достичь того уровня, на котором сейчас находится «Зенит», красно-белым предстоит ещё много работы. На дистанции у «Спартака» нет шансов навязать конкуренцию подопечным Семака, но Кубок – другое дело. Будет глупо не воспользоваться такой возможностью.

К отчётному матчу обе команды подойдут с кадровыми потерями. В этом плане «Спартаку» повезло меньше. Кристофер Мартинс Перейра и в особенности Виктор Мозес могли принести немало пользы москвичам, но до конца года на поле их лучше не ждать. У «Зенита» не сыграют Клаудиньо, который заработал удаление в матче с «Крыльями», и летний новичок — Матео Кассьерра.

Прогноз и ставка на матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит» 29 сентября 2022 года

Есть предположение, что отчётный матч, несмотря на кубковый статус, будет мало чем отличаться от недавней игры в чемпионате. Прошло слишком мало времени, чтобы разница в классе между командами куда-то делась. «Зенит» не должен отнестись к такому сопернику спустя рукава и ставить под вопрос свой выход из группы. «Спартаку» под силу забить петербуржцам, но на большее красно-белые замахнуться не смогут.

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