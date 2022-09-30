Прогноз на матч «Оренбург» — «Сочи» 1 октября

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Сочи», который состоится 1 октября.

Ставка: победа «Оренбурга» за 3.62.

Команда Марцела Лички на удивление быстро пришла в себя после избиения, устроенного ей «Зенитом». «Оренбург» обыграл крепкий «Пари НН», а на этой неделе устроил мощный камбэк в матче с «Динамо».

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По итогу часа игры оренбуржцы проигрывали в два мяча, на 75-й минуте остались в меньшинстве, но не прекращали давить на соперника. В последней десятиминутке они смогли забить ему два гола и потом вырвать победу в серии пенальти.



«Сочи» тем временем проиграл ЦСКА, в очередной раз подчеркнув, что находится в плохой форме. Команда Точилина – Гаранина в шести последних матчах добыла всего одну победу и четыре раза проиграла. В гостях у «Сочи» вообще серия из трёх поражений. Больше того, в новом сезоне у гостей всего одна выездная победа — над откровенно слабым «Торпедо».



«Оренбург» после трёх подряд выездных матчей сейчас с радостью вернулся домой и доказывает, что тут он может быть крайне опасен. «Сочи» растерял форму и совсем не выглядит фаворитом в отчётном матче. Поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 3.62.

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